Prefeitura de Salvador inicia prova de vida de aposentados e pensionistas

A prova de vida para cerca de 10 mil aposentados e pensionistas do Fundo Municipal de Previdência do Servidor (Fumpres) será iniciada nesta sexta-feira (15), de acordo com divulgação da prefeitura de Salvador. O procedimento é obrigatório, e deve ser efetuado de forma digital, por meio do aplicativo Meu RPPS, até o dia 15 de agosto.

A plataforma está disponível para aparelhos com sistema operacional Android e iOS. Ao beneficiário, é necessário o preenchimento de um breve cadastro e o envio de fotos da frente e do verso de um documento de identificação, que deve conter o número do CPF.



Caso contrário, a foto do cartão do CPF deve ser tirada ao lado do documento de identificação.

E necessário ainda fazer fotos do rosto para validação biométrica. Na ocasião, não devem ser usados acessórios, como chapéu, boné ou óculos, para facilitar a identificação. O processo, que tem poucas etapas, leva em média três minutos para ser executado.

O cadastro é submetido ao sistema para verificação, através do cruzamento das informações e imagens que estão na base do sistema com os novos dados. Em caso de inconsistência, aparecerá no aplicativo que a prova de vida foi cancelada e o segurado deverá refazê-la. Quando não há incompatibilidade, a prova de vida já é concluída de imediato. Nos demais casos, o acompanhamento poderá ser feito também pelo aplicativo.

Para dúvidas ou outras informações, basta entrar em contato por meio do telefone (71) 3202-3490 ou ainda através do e-mail previdencia@ salvador. ba. gov. br.