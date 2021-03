Prefeitura de Salvador intensifica acolhimento às pessoas em situação de rua

Com o agravamento da pandemia do coronavírus, a prefeitura de Salvador tem intensificado as abordagens sociais em diversos pontos da capital. Realizado pelas equipes da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre), o serviço visa promover o acolhimento de pessoas que vivem em situação de rua na cidade.

A diretora de Proteção Social Especial da Sempre, Kelly Morais, ressaltou que, desde 19 de fevereiro, quando foi iniciada, a operação Toque de Acolher Sempre já acolheu 529 pessoas nas 16 Unidades de Acolhimento Institucional (UAIs) – no total, são oferecidas 950 vagas. Também foram realizados 111 encaminhamentos para outros serviços ou retorno ao lar.



“Temos um total de 917 pessoas acolhidas, divididas entre homens, mulheres, casais e mulheres com filho. Há, ainda, nove unidades para crianças e adolescentes onde dispomos de aproximadamente 350 vagas”, disse Kelly.

A Unidade de Acolhimento Institucional de Pirajá atende atualmente 53 acolhidos, todos homens, em um imóvel que possui 36 quartos individuais e 18 duplos. Além disso, os acolhidos têm cursos de primeiros socorros com um bombeiro civil e recebem três refeições diárias, conforme a dieta particular de cada um, respeitando condições como hipertensão e diabetes.

“Aqui é feito um trabalho de resgate social e técnico, com apoio de assistentes sociais e psicólogos. É tirada documentação e, a depender do caso, promovemos a reinserção familiar. Geralmente os acolhidos ficam alguns meses, mas existem casos de pessoas que estão há anos conosco”, relatou.

Um dos acolhidos da UAI de Pirajá é Moisés Santos, 48 anos, dos quais dez foram vividos em condição de morador de rua. Após ter sido acolhido na Piedade em 18 de fevereiro, Moisés se considera um felizardo.

“Uma benção! Não estou na rua correndo risco de acordar morto e estou livre do coronavírus. Tenho as refeições, jogo meu dominó, vejo televisão e tem o baba”, pontuou.



Mudança de vida

Há casos em que a abordagem social promoveu uma verdadeira transformação pessoal. Como para Marcos Moreira dos Santos, 33 anos. Após ter sido abordado pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) e encaminhado para uma UAI, Marcos foi contemplado com o Auxílio Moradia e reside hoje em imóvel alugado.

“Estava em condição de rua quando fui acolhido pelas equipes da secretaria. Fiquei três meses em uma unidade de acolhimento e ganhei meu benefício. Graças a meu bom Deus e à Prefeitura, hoje tenho meu cantinho para colocar a cabeça para dormir. Me tiraram da rua e eu agradeço muito”, revelou Santos.



Centros POP

Outro serviço voltado para indivíduos ou famílias em situação de rua são os Centros POP, situados na Djalma Dutra, Mares, Itapuã e Dois de Julho.

“Nesses locais são ofertadas 660 refeições entre café da manhã e lanche e promovidos atendimentos psicossociais e jurídicos, guarda de pertences, lavagem das roupas, banhos e encaminhamentos aos postos de saúde e para tirar documentação”, completou Morais.