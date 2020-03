Prefeitura de Salvador prorroga suspensão de aulas por mais 15 dias

O prefeito ACM Neto anunciou na manhã desta terça-feira (31) a prorrogação do decreto municipal que suspende atividades em escolas públicas, privadas e universidades, além de parques públicos e privados, espaços culturais, autoescolas e academias por mais 15 dias. O decreto anterior tinha validade até a quarta-feira (1). As medidas impostas pela prefeitura visam conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19) e garantir a manutenção do isolamento social em Salvador.

Neto não descartou que, após 15 dias, os decretos sejam novamente prorrogados: "Pode ser prorrogado de novo? Pode. Todas as medidas vão ser tomadas por 15 dias. Mas podem se estender por mais de 15 dias. Vamos definindo tecnicamente de acordo com as autoridades sanitárias", disse.

O decreto que suspendia as atividades havia sido publicado no Diário Oficial do Município no dia 18 de março. Agora, ele passa a valer por mais 15 dias. Outro decreto municipal, que determinou a suspensão do funcionamento de shoppings e centros comerciais semelhantes, clubes sociais, recreativos e esportivos, assim como o acesso às praias, tem validade até o próximo sábado (4) e será avaliado pela prefeitura durante a semana.

"A tendência é que nós anunciamos também a prorrogação. A nossa prioridade absoluta é com a saúde pública, com o cuidado com as pessoas. Para quem acha que o pior já passou, está enganado. O pior estar por vir. Nós precisamos controlar o crescimento dos casos para que não haja um colpso na Rede pública de saúde", disse o prefeito, em entrevista coletiva nesta terça-feira (31).

Também no próximo sábado vence o prazo da suspensão do comércio de rua com mais de 200 metros quadrados, salvo as excepcionalidades previstas no decreto publicado no dia 28.

