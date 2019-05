Prefeitura de Salvador realiza primeiro mutirão de prótese dentária neste sábado (11)

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) realizará, no próximo sábado (11), a primeira edição do mutirão para confecção de prótese dentária no município. O evento acontecerá no Centro de Especialidade Odontológica (CEO) Alto da Cachoeirinha, localizado no bairro do Cabula, das 8h às 17h.

De acordo com Mayana Calasans, coordenadora de Saúde Bucal do município, o objetivo do projeto é promover celeridade nas reabilitações orais para a população soteropolitana, bem como resgatar a autoestima dos pacientes.

“O principal objetivo das próteses dentárias é a transformação da saúde bucal em todas as suas funções: estética, mastigação e fonética, proporcionando um belo sorriso e aumentando a autoestima dos pacientes. No mutirão, os pacientes atendidos já vão começar efetuando a moldagem e registro da mordida. Em seguida, a prova da peça com os dentes e, finalmente, a entrega da peça. Em quatro sábados eles vão sair com suas respectivas próteses em boca”, explicou.

Participarão desta edição os pacientes que foram previamente triados nas unidades odontológicas municipais. Além do mutirão, o serviço de prótese é ofertado continuamente na rede através dos CEOs localizados nos bairros da Federação, Cajazeiras, Cabula e Periperi, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.