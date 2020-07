Prefeitura de São Paulo adia carnaval 2021 por conta da pandemia

A Prefeitura de São Paulo decidiu pelo adiamento dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de 2021 por conta da pandemia de covid-19. Ainda não há uma nova data definida, mas a Liga das Escolas de Samba de São Paulo quer que a festa aconteça em maio ou julho.

Em Salvador, o prefeito ACM Neto já afirmou que estuda o adiamento, com a ideia de que a folia aconteça em julho, já que em fevereiro ainda não deve haver uma vacina em larga escala contra o novo coronavírus. Neto afirmou que conversava com prefeitos de São Paulo e Rio de Janeiro para uma decisão conjunta.

O presidente da Liga de São Palo, Sidnei Carriuolo, se reuniu com os representantes das escolas de samba do Grupo Especial e de Acesso, e levou a proposta de mudança de data para a prefeitura, segundo o G1. Ele diz que é preciso tomar a decisão com antecedência por conta das preparações necessárias para os desfiles.

"Carnaval nos mesmos moldes de costume é impossível, já pensamos em adaptações. O que toma muito tempo e suporte financeiro é o preparo de fantasia e alegoria", diz Sidnei.