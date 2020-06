Prefeitura de Senhor do Bonfim fecha o comércio durante 15 dias

A prefeitura de Senhor do Bonfim, município que fica a XXXkm de Salvador, anunciou que, a partir desta segunda (15), o comércio da cidade ficará fechado por 15 dias, como medida de prevenção contra o novo coronavírus. Segundo secretário de indústria, comércio e turismo, Carlos Carneiro, a ação chega em um momento que a cidade se aproxima do pico de contaminados.

Nas últimas semanas, foi registrado um aumento considerável no número de casos em Senhor do Bonfim, que, segundo o último boletim epidemiológico, divulgado no fim da tarde desta segunda-feira, contabilizava 72 casos confirmados, com um óbito, além de outro 70 pacientes em monitoramento.

“O comércio vinha sendo fechado em uma semana e aberto em outra. E vivendo esse momento de pico, foi sensato o fechamento para aumentar ainda mais o isolamento”, comentou Carlos Carneiro.

No decreto, que vale até às 23h59 do dia 29 de junho, fica definido que apenas os estabelecimentos essenciais poderão permanecer funcionando durante o perído, ação que vem sendo adotada por boa parte das cidades no momento de reforçar o isolamento. Hospitais, clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados e postos de combustível estão entre os espaços essenciais.

No caso de distribuidoras de gás e água mineral, lojas de material de construção e autopeças, apenas no formato delivery. As lanchonetes, que só podem funcionar de segunda a sexta, das 7h às 17h, não podem disponibilizar mesas para consumo. O mesmo horário vale para as casas lotéricas, que devem priorizar o atendimento de beneficiários de programas socioassistenciais, como o Bolsa Família.

Bares, restaurantes, academias, clínicas de estética, ambulantes e camelô devem permanecer fechados até o fim do prazo determinado pelo decreto, que pode ser alterado ou renovado após o fim da sua validade. Em caso de descumprimenbto, o local pode ser interditado pela prefeitura.

O decreto ainda afirma que, para os estabelecimento essenciais, podem ampliar o seu horário de funcionamento, a fim de atender a população sem que hajam aglomerações, desde que cumpram os protocolos de segurança, como distância segura (de dois metros) entre os clientes, distribuição de álcool em gel ou álcool 70% e o uso obrigatório de máscaras.

Sobre as feiras livres da cidade, o decreto afirma que as atividades também estão suspensas. Caso a fiscalização da prefeitura encontre a feira funcionando, poderá apreender a mercadoria.