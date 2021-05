Prefeitura de Vitória da Conquista prorroga decreto de medidas contra a pandemia

A Prefeitura de Vitória da Conquista prorrogou, até o dia 10 de maio, o Decreto nº 21.011, que estipula as medidas temporárias de prevenção ao contágio pela Covid-19 no município, mantendo os horários de funcionamento estabelecidos nos últimos decretos com exceção do comércio de rua e serviços.

Com a programação, até o próximo dia 10 o comércio de rua e os estabelecimentos que prestam serviços poderão funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e, no sábado, das 8h às 12h. Até esta segunda-feira, o horário de abertura das lojas e serviços acontecia às 9h.

Para a prorrogar as medidas, a administração municipal tem observado as taxas de contaminação pelo novo coronavírus no município, o número de casos confirmados e a taxa de ocupação de leitos para covid-19 por moradores do município.

Os demais setores devem permanecer funcionando nos horários abaixo:

Transporte público coletivo – 05h às 22h;

Prestação de serviços – 08h às 18h;

Academias de ginástica, com exceção de aulas coletivas – 06h às 21h;

Bares, restaurantes e congêneres – até às 21h;

Shopping centers – 10h às 21h;

Serviços de delivery – até 00h;

Atos religiosos litúrgicos, com capacidade máxima de lotação de 30% – até as 22h.