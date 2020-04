Prefeitura de Vitória da Conquista volta atrás e fecha comércio por seis dias

Após apenas um dia funcionando em formato de rodízio, o comércio de Vitória da Conquista voltará a fechar pelos próximos seis dias. Perante o novo decreto municipal, publicado no fim da tarde desta segunda (6), apenas os serviços essenciais podem continuar funcionando. De acordo com o secretário de Administração do município, Kairam Rocha Figueiredo, a prefeitura voltou atrás na decisão de abrir as lojas devido a pedidos da população.

“O que percebo é o clamor social pelo fechamento das lojas. A população está com medo e receosa, assim como todas as pessoas do mundo. O fenômeno desta pandemia é algo desconhecido”, afirmou.

Nesta segunda, o comércio da cidade funcionou em sistema de rodízio. O secretário afirma que não houve aglomeração nas lojas abertas e os lojistas seguiam as regras de prevenção contra o coronavírus. “Nós tomamos a decisão de abrir de forma responsável. Percebemos que não houve aglomeração e os lojistas estavam seguindo as recomendações”, disse Kairam.

Uma reunião está marcada para o próximo final de semana para analisar se é necessário manter as lojas fechadas por mais dias. O novo documento também suspende pelo prazo de 6 dias visita aos cemitérios do município, ficando permitido somente os sepultamentos com número máximo de 10 pessoas.