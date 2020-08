Prefeitura deve autorizar retorno de autoescolas em Salvador na segunda (24)

A volta das autoescolas deve ser autorizada na próxima segunda-feira (24), disse hoje o prefeito ACM Neto, durante evento para tombamento da maquete de Salvador. A atividade não estava incluída em nenhuma das fases de retomada econômica. Hoje, Neto anunciou o adiamento por tempo indeterminado do início da fase 3.

“Estamos em conversa final com o comitê técnico do estado para autorizarmos autoescolas e acredito que vamos fazer isso já na segunda. Sendo aula à distância, pela internet, apenas aula prática tendo ali o instrutor e o aluno, com todos os critérios de higienização, distanciamento, acho que é razoável que a gente libere", avaliou Neto.

Segundo ele, o anúncio oficial será feito quando todos os protocolos forem acordados, mas isso não deve demorar. "Na rua, passa por uma disciplina da prefeitura. Estamos dispostos a autorizar o funcionamento, com os padrões que estão propostos", disse, afirmando que os detalhes devem ser ajustados até amanhã.

No evento, Neto falou também que os consultórios odontológicos e clínicas de estética vão poder ter o horário de funcionamento ampliado, mas que isso também deve ser detalhado na próxima semana.