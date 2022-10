Prefeitura encaminha à Câmara projeto que propõe o pagamento a professores promovidos

O prefeito Bruno Reis afirmou neste sábado (15) que vai encaminhar à Câmara Municipal um projeto de lei para realizar o pagamento das progressões de nível do magistério. Serão beneficiados 307 profissionais que foram promovidos como resultado das negociações da campanha salarial em junho.

De acordo com o secretário municipal da Educação, Marcelo Oliveira, a medida é válida para professores e coordenadores pedagógicos que concluíram pós-graduações e solicitaram a mudança de nível. Na mais recente campanha salarial, havia por parte da categoria uma reivindicação para que esse quadro de vagas fosse ampliado, proposta que foi acatada pela prefeitura.

Com isso, estes profissionais já mudaram de nível em junho após as negociações da campanha salarial, com projeto encaminhado pela prefeitura e aprovado pela Câmara Municipal. Agora, o pagamento proposto pelo prefeito Bruno Reis se refere ao período em que os professores e coordenadores fizeram a solicitação da mudança após terem concluído suas pós-graduações.

“Quero dizer de forma muito especial para os professores aqui de Salvador, aqueles que realizaram a pós-graduação, quando solicitaram a concessão da mudança de nível, mas não tinham vagas disponíveis, que nós ampliamos: vou encaminhar segunda-feira para a Câmara Municipal um projeto de lei que vai permitir o pagamento da progressão de nível a contar dos requerimentos de cada professor e coordenador pedagógico. Viva os professores. Nós agradecemos por tudo que vocês representam para nós”, destacou Bruno.

“Estes 307 professores e coordenadores já mudaram de nível fruto da negociação salarial. A prefeitura foi sensível e ampliou o número de vagas para níveis mais elevados. Agora, será possível realizar o pagamento desde a data que os servidores que fizeram jus à progressão de nível apresentaram os seus requerimentos”, concluiu o secretário.