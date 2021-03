Prefeitura encaminha projeto que permite que Salvador integre de consórcio da vacina

A prefeitura de Salvador encaminhou para a Câmara de Vereadores o projeto de lei que autoriza o ingresso de Salvador no consórcio público municipal, organizado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para compra da vacina contra a Covid-19.



A entrega foi realizada nesta segunda-feira (8), em uma cerimônia simbólica , no Palácio Thomé de Souza, com a presença do presidente da Câmara, Geraldo Júnior; a vice-prefeita e secretária de Governo (Segov), Ana Paula Matos; e o líder do Governo na Câmara, Paulo Magalhães Jr.

O ingresso de Salvador no consórcio vai facilitar a compra dos imunizantes em grande quantidade pelos municípios.



“Estamos pedindo autorização à Câmara Municipal para a Prefeitura de Salvador ingressar formalmente em um consórcio formado com todos os prefeitos do Brasil, para que possamos ter condições de adquirir vacinas de forma própria pelos municípios e, assim, ampliar o processo de vacinação em Salvador”, declarou Bruno Reis.

Prefeito Bruno Reis pediu que o projeto seja apreciado o mais rápido possível pela Câmara (Fotos: Valter Pontes/Secom)

O chefe do Executivo municipal ainda informou que todos os municípios estão passando pelo mesmo processo de aprovação da iniciativa pelas respectivas casas legislativas. O prefeito fez um apelo para que o projeto possa ser apreciado o mais rápido possível, já que a montagem do consórcio está prevista para o próximo dia 22.



“O investimento em vacina é a forma mais barata e eficaz de enfrentamento à Covid-19, mais até do que manter os benefícios sociais e as estruturas de saúde por muito tempo. Por mês, a Prefeitura tem investido mais de R$60 milhões para o combate à pandemia”, justificou.



O presidente da Câmara de Vereadores ressaltou que o projeto de lei está acima de questões partidárias e garantiu agilidade na votação.



“Vamos dar prioridade à urgência urgentíssima e, em um prazo de 48h, vamos entregar esse presente à cidade, combatendo a pandemia, resgatando vidas e cuidando da vida das pessoas”, afirmou Geraldo Júnior.