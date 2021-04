Prefeitura entrega 23 quiosques para permissionários em Salvador

Nesta quinta-feira (22), em evento com o prefeito Bruno Reis e a secretária municipal de Ordem Pública (Semop), Marise Chastinet, na Praça Cairu, no Comércio os trabalhadores do comércio de rua de Salvador tomaram posse de 23 novos quiosques espalhados nos trechos de orla de Amaralina e Boa Viagem, além do Campo da Pronaica, em Cajazeiras, e na Lagoa dos Dinossauros, no Stiep.

Ao todo. são 12 pontos no trecho de Amaralina, quatro em Boa Viagem, quatro na Pronaica e três na Lagoa dos Dinossauros que comercializarão água de coco, acarajé, crepe e salgados, entre outras guloseimas que, agora, são novas opções gastronômicas para quem estiver nestes locias

Bruno Reis afimou que a iniciativa surge com a intenção de otimizar as estruturas dos quiosques e melhorar o ambiente de trabalho dos autônomos “Todas as obras que fazemos temos preocupação de preservar as pessoas que trabalham nos locais e de potencializar essas áreas para o surgimento de novas oportunidades de emprego. Com todos os cuidados que a pandemia exige, os ambulantes poderão vender suas mercadorias e, com isso, ter renda e garantir o sustento”, disse o gestor.

Apoio

O prefeito também destacou o quanto o comércio informal na movimentação econômica da capital baiana, que responde por 53% da mão de obra ativa, é importante para a gestão municipal e, por isso, a Prefeitura dedica esforços para desenvolver iniciativas para esse público. Uma dessas medidas é o acesso a microcrédito através do programa CredSalvador.

A iniciativa foi encaminhada via projeto de lei para a Câmara de Vereadores, tendo como público-alvo profissionais autônomos e liberais, cooperativas ou associações de pequenos empreendedores, microempreendedores individuais (MEIs) e microempresas (MEs). Com o programa, os profissionais poderão tomar empréstimos nos valores entre R$500 reais a R$25 mil, a juros baixos de até 0,7% e com seis meses de carência.

Novos espaços

Reis ainda faloui sobre a requalificação e construção de camelódromos e mercados municipais como forma de impulsionar o comércio de rua, trazendo dignidade e melhores condições de trabalho para os vendedores.

“Sempre temos buscado dialogar e equilibrar o comércio formal e informal. Entregamos recentemente o camelódromo Riachuelo aqui mesmo no Comércio. Fizemos ordenamento na Calçada, Coutos, Castelo Branco e Cosme de Farias. Nos próximos dias será inaugurada mais uma estrutura para os ambulantes no Lobato, como também na Rótula da Feirinha, em Cajazeiras. Esse é o objetivo da Prefeitura: buscar o emprego”, declarou.

Com os índices da pandemia controlados, assegurou o chefe do Executivo municipal, a Prefeitura já avalia a reabertura dos equipamentos públicos, praias e parques. "Estamos nos preparando para isso. Hoje (22) amanhecemos com 76% de ocupação dos leitos de UTI. Os números já começam a dar condições para que a gente possa fazer novos anúncios”, finalizou.

Expectativa

Luana Santos, 33 anos, disse que está ansiosa para começar a empreender no novo negócio: ela vai vender água de coco no quiosque do Largo da Boa Viagem. "As pessoas que vão para lá são atraídas pela praia e para fazer atividades físicas. Tratando-se de um produto saudável, a expectativa é que haja bom fluxo de vendas”, relatou.

Assim que a reabertura da Lagoa dos Dinossauros for liberada, Paula Ferreira, 37 anos, contou que pretende atrair a clientela oferecendo comida saudável e lanches como pipoca e algodão doce para as crianças. “A ideia é oferecer aquilo que os outros parques têm, que é comida de qualidade a preços acessíveis, aliados à diversão”, pontuou.