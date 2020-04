Prefeitura entrega ao Nacci 300 cestas básicas do Drive Thru

Foto: Ascom Sempre

Em poucas e simples palavras, a gratidão. “Que Deus ajude a cada um de vocês”, desejou a dona de casa Antonieta Freitas Silva Oliveira às pessoas que doaram mantimentos para compor as 300 cestas básicas que foram doadas ao Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci) na manhã deste sábado (18). Ela é mãe de uma adolescente de 14 anos, pacientes do Nacci. “Fiquei muito feliz por nós e pelas outras pessoas que precisam e vão receber também as cestas”, declarou.

Por volta das 10h30 deste sábado, o prefeito ACM Neto entregou as 300 cestas na sede do Nacci, localizada na Rua do Alvo, 45, no bairro da Saúde. A instituição atende pouco mais de 200 famílias. “Mais do que nunca precisamos de solidariedade, o envolvimento de todos. Essa campanha mobilizou toda cidade, tivemos mais de 80 mil itens arrecadados e o mais importante é a destinação que será dada. Vamos chegar junto de crianças, principalmente, e pessoas em geral que estão vulneráveis ao coronavírus e a doação de alimentos e material de higiene faz toda diferença nessas vidas e para a superação dessa crise. Tivemos uma adesão muito maior que o esperado”, declarou ACM Neto.

Ainda durante a entrega das doações, ACM Neto desistiu de multar motoristas que não usarem máscaras. “Todas as medidas anunciadas ontem estão mantidas. Em relação blitz, primeiro vamos com esse carácter educativo, e depois os agentes de trânsito vão ficar parando para saber quem está ou não está de máscara, se a população não aderir, se não houver um resultado concretos no conjunto de medidas que anunciamos ontem, aí sim a gente não descarta a possibilidade de colocar também o caráter punitivo com as aplicações das multas”.

Prefeituro ACM Neto entrega 300 cestas ao Nacci (Foto: Vitor Santos)

Os itens doados foram das doações do projeto Drive Thru Solidário, uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Sempre, e tem parceria com a Rede Bahia e apoio da Empresa Salvador Turismo (Saltur). A ação faz parte da campanha "#UmaRedePorTodos" e tem como objetivo a arrecadação de alimentos, produtos de higiene e de limpeza para instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade.

“A gente está priorizando as instituições que atendem pessoas com deficiência, que tem síndromes associadas, ou seja, estariam mais sujeitas ao coronavírus, ao mesmo tempo hospitais como o Aristides Maltez e o Martagão Gesteira, as Obras Sociais Irmã Dulce. A lógica é garantir às pessoas que têm problemas de saúde, como câncer e Aids e outros uma alimentação para melhorar sua imunidade”, disse Ana Paula Matos secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).

Na primeira edição do projeto, que ocorreu nos dias 11 e 12 de abril, foram arrecadadas 57 toneladas de alimentos, além de 13.124 itens de limpeza, 19.288 de higiene pessoal, incluindo álcool gel e máscaras, entre outros itens. Até o momento, 19 entidades já foram beneficiadas, entre elas o Instituto de Cegos da Bahia, Associação Baiana de Equoterapia, Lar Fonte da Fraternidade, Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Instituto Guanabara, Bahia Down e Hospital Aristides Maltez.

Placa

O presidente do Nacci, Clayton Costa Oliveira, agradeceu as doações. “Tudo isso graças a dedicação e ao amor, não só de nós do Nacci, mas das pessoas que nos apoiam. Então, estamos muito felizes pelo apoio que temos e pelo que fazemos para essas crianças. A gente tem só que agradecer”, disse Clayton. Em seguida, ele entregou uma placa, o selo de responsabilidade social do Nacci, ao prefeito ACM Neto, o vice-prefeito Bruno Reis e a secretária da Sempre Ana Paula Matos

Doa + Salvador

Em outra iniciativa solidáeia, cinco instituições sociais receberam doações de máscaras cirúrgicas através do portal Doa+ Salvador, na última quinta-feira (16). A ação é uma iniciativa da Prefeitura, em conjunto com as secretarias de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) e Sempre, em parceria com a startup SolidarEasy.

Ao todo, a empresa Ecoloy doou mil máscaras, que foram distribuídas entre instituições, como Lar Amor e Vida, Lar Irmão José, Lar Santo Antônio de Pádua, Casa de Oração Bezerra de Menezes e o Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (Naspec).

Foram entregues duas máscaras por pessoa nas instituições. Além disso, funcionários, colaboradores e voluntários também receberam o equipamento. Produzidas com materiais sustentáveis, as proteções são laváveis e esterilizáveis, além de possuírem tripla camada: duas de algodão e uma de polipropileno de campo cirúrgico.

Campanha solidária

É possível ajudar ainda a quem mais precisa nesse período de pandemia através do www.salvadorsolidaria.com.br, site lançado para arrecadar dinheiro para a aquisição de cestas básicas, fraldas geriátricas, máscaras de proteção e álcool em gel. Todo o material será destinado ao público mais vulnerável ao coronavírus.

É possível doar qualquer valor de forma rápida e simples. Todo o montante é destinado a um fundo específico e a meta é chegar a R$ 300 mil até o dia 14 de junho.