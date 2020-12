Prefeitura entrega da Praça da Revolução, em Periperi

Em sua última agenda de rua como prefeito de Salvador, ACM Neto inaugurou, no início da tarde desta quinta-feira (31), as obras de requalificação da Praça da Revolução, em Periperi. Com 5.408,14 metros quadrados de área, um dos mais tradicionais equipamentos de lazer da cidade ganhou estrutura completa para o lazer dos moradores, com melhorias na pavimentação, paisagismo, colocação de mobiliários urbanos e brinquedos.

A solenidade encerrou a agenda de atividades desta quinta no Subúrbio Ferroviário, que começou pela manhã com a entrega do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Deputado Lourival Evangelista, em Plataforma, continuou com a ordem de serviço do Morar Melhor na Rua Amazonas, em Praia Grande, e a vistoria das obras do Canal do Paraguari, em Nova Constituinte. O prefeito eleito Bruno Reis participou de todos os eventos, assim como outras autoridades municipais e a imprensa. Tudo ocorreu de forma segura e respeitando as medidas sanitárias.

Durante todo o dia, o Gabinete da Prefeitura saiu do Palácio Thomé de Souza, no Centro, e se mudou para o Subúrbio, de forma oficial, para marcar a despedida de ACM Neto do cargo após oito anos de gestão e promover as entregas. "Hoje é um dia importante e simbólico porque decidi terminar o trabalho de oito anos por onde começamos, em janeiro de 2013, aqui no Subúrbio", disse o prefeito.

"Durante toda a gestão, tiramos a prefeitura do gabinete e levamos para os bairros distantes, a exemplo daqui do Subúrbio, vendo os problemas de perto e propondo soluções. Isso foi prioridade do nosso governo. Atuamos junto às pessoas que mais precisam e construímos uma relação de confiança com os cidadãos. Com isso, iniciamos essa transformação de Salvador que agora Bruno Reis dará continuidade", acrescentou ACM Neto.



Estrutura

O investimento na requalificação da Praça da Revolução, sob a responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), foi de R$ 1,4 milhão, fruto de contrapartida firmada com a iniciativa privada. Antes subutilizada, a praça agora tem uma série de atrativos que poderão ser aproveitados pelas famílias que residem nas comunidades do entorno.

O espaço possui campo sintético para partidas de futebol, assim como academias de saúde e de ginástica com aparelhos para promover as práticas de atividades saudáveis. São ideais para a prática de exercícios leves e alongamentos.

A Praça da Revolução também conta agora com parque infantil, composto por balanço, escalador, cavalinho e casa de Tarzan, além de espaço de jogos com mesas de ping-pong, futebol de botão e futmesa. No local, a prefeitura ainda implantou um anfiteatro e área de patinação, bem como banco modular antivandalismo e pista de cooper.

O acesso de deficientes físicos em cadeiras de rodas está garantido após implantação de rampas. Além disso, foram reservados 1.047,80 m² de áreas verdes, distribuídos entre canteiros, gramados e árvores de médio porte. Já a iluminação foi modernizada após a instalação de 55 lâmpadas de LED, proporcionando mais eficiência e economia, além de melhorar a sensação de segurança.

(Foto: Max Haack/Secom) (Foto: Max Haack/Secom) (Foto: Max Haack/Secom) (Foto: Max Haack/Secom) (Foto: Max Haack/Secom)

(Foto: Max Haack/Secom) (Foto: Max Haack/Secom) (Foto: Max Haack/Secom) (Foto: Max Haack/Secom) (Foto: Max Haack/Secom)

História

Criada em 1970, a Praça da Revolução foi considerada marco de urbanização da região do Subúrbio na época. Com o passar dos anos, o equipamento se consolidou como um dos principais pontos de encontro, sendo palco de diversos eventos sociais e shows realizados em celebrações como o Festival da Cidade e Carnaval nos Bairros. Com essa entrega, a gestão ACM Neto se encerra com mais de 450 praças construídas ou requalificadas desde 2013.

Morar Melhor e Paraguari

Antes da inauguração da nova Praça da Revolução, ACM Neto deu a ordem de serviço para a reforma de 200 casas em situação precária na Rua Amazonas, em Praia Grande, no Subúrbio. Trata-se do programa Morar Melhor, pioneiro no país e criado pela atual gestão municipal, que promove melhorias habitacionais indicadas pelos próprios moradores. Podem ser executados serviços como reboco e pintura, recuperação ou troca de telhado, troca de esquadrias (portas e janelas) e instalações sanitárias.

O prefeito também vistoriou as obras do Canal do Paraguari, em Nova Constituinte, realizadas pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop). As intervenções já estão na segunda etapa (a primeira foi entregue em novembro), contemplando da Rua da Glória até o eixo do barramento, entre as vias Jaqueira e Beira Rio de Cima. O investimento é de R$7,2 milhões nessa etapa.

O principal objetivo da intervenção é regularizar a vazão das águas pluviais para não haver alagamento na extensão do canal, como ocorria no passado. "Em janeiro de 2013, a primeira visita que fiz como prefeito foi a Nova Constituinte. Aqui tinha essa situação dramática do canal, com pessoas ficando doentes por causa dos alagamentos. Mandei fazer um pontilhão que resolveu o problema de forma emergencial. Mas estudamos um projeto para resolver a questão em definitivo. E já entregamos a primeira etapa, que foi uma verdadeira transformação", lembrou ACM Neto.

Na primeira etapa da obra, além da cobertura de 925 metros do rio, a prefeitura fez o revestimento asfáltico das vias que margeiam o canal e a construção de um espaço público de convivência e lazer, com piso intertravado e implantação de pergolados, bancos, paisagismo e acessibilidade.