Prefeitura entrega geomanta em Sussuarana nesta segunda (4)

Dentro das ações de proteção de encostas na cidade, a Prefeitura de Salvador irá entregar mais uma geomanta, desta vez na Travessa Moisés Mendes, em Sussuarana Nova. A ação acontece nesta segunda-feira (4),

Prevista para as 9h30, a cerimônia contará com as presenças do prefeito Bruno Reis e do diretor-geral da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Sosthenes Macêdo, dentre outras autoridades.

Esta é a 226ª localidade que recebe a tecnologia de geotêxtil e PVC, com cobertura de argamassa jateada, que proporciona mais segurança aos moradores de áreas de risco, principalmente no período chuvoso.

Somadas às mais de 125 contenções de encostas, a administração municipal já investiu mais de R$500 milhões em ações de prevenção.