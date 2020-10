Prefeitura entrega nova via que liga São Gonçalo ao Arraial do Retiro 

O que antes era uma trilha num matagal que facilitava ações de bandidos, hoje é uma via de 260 metros de extensão que liga o bairro do São Gonçalo ao Arraial do Retiro, em Salvador. "Era um tormento isso aqui. A gente passava andando e vez ou outra as pessoas eram assaltadas", disse o morador da região, o administrador Lincoln Albuquerque, 26 anos, durante a entrega da requalificação da Rua São Carlos, na manhã deste sábado (3).

A via, situada no bairro de São Gonçalo do Retiro, foi entregue completamente requalificada às 10h pelo prefeito ACM Neto. Para efetuar a intervenção, a Prefeitura investiu cerca de R$ 770 mil. As obras no trecho englobaram a execução dos serviços de pavimentação, drenagem, passeio, meio-fio, alvenaria de pedra, escadas e guarda-corpo.

Prefeito ACM Neto confere resultado de intervenções (Foto: Max Haack/Secom)

"É uma obra muito importante porque 'linka' duas comunidades muito próximas, mas estavam distantes pela falta de uma ligação, que ao todo, tem quase 300 metros. Aqui era uma espécie de rua de serviço, mas não era uma via de mobilidade. Agora, quem quiser do São Gonçalo ou ir para o Arraial ou mesmo para a BR-324, basta acessar a Rua São Carlos", declarou o Prefeito ACM Neto no ato de entrega.

A obra também trará benefícios à mobilidade no Cabula. A via passa por traz de uma empresa de segurança instalada no São Gonçalo e desemboca num trecho do Arraial do Retiro, que também dá acesso fácil à Estrada das Barreiras.

O resultado foi comemorado pelo técnico de informática Gilberto França, 45. "Quem vem da BR e sobe o São Gonçalo não vai mais precisar pegar o gargalo da Rua Silveira Martins, em frente à Uneb (Universidade do Estado da Bahia). Basta pegar a Rua São Carlos”, comentou ele.

Moradores da região comemoraram intervenções (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura já efetuou o recapeamento asfáltico em 655 km de vias públicas da cidade e a pavimentação de 65 km de novas ruas e avenidas. Somando todos os capitais aplicados neste período, a cidade contabiliza investimento de mais de R$ 515 milhões neste setor, segundo a Secom.

Pandemia

Durante a entrega da obra, o prefeito ACM Neto falou sobre as ações de enfrentamento à pandemia, e pediu empenho da população para melhorar os números da cidade, que vem registrando queda no número de casos.

“Ontem, fui à noite no Vale das Pedrinhas e vi muita gente sem máscara, pela manhã, estive no bairro de São Marcos e vi muita gente sem máscara. Fui à Fazenda Grande do Retiro anteontem e vi muita gente sem máscara. Fui a Jaguaripe, lá na região de Cajazeiras, vi também gente sem máscara. Fui a Paripe, tudo isso essa semana, e também vi muita gente sem máscara", lamentou Neto, antes de elogiar a situação na área onde a obra foi entregue.

"Aqui está diferente, todo mundo de máscara e é isso que a gente deve fazer. Não estou pedido para ninguém ficar trancado em casa, já tivemos esse momento, mas não dar para relaxar”, concluiu.

ACM Neto pediu à população para continuar usando máscara (Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

Praias

Neto aproveitou o momento para fazer um apelo para que todos os soteropolitanos respeitem a interdição das praias nos finais de semana.

“Hoje, eu gostaria de ir à praia. Essa é a vontade da grande maioria dos soteropolitanos. E as praias estão fechadas. É por que quero? Por pirraça? Óbvio que não. Estão fechadas porque a gente precisa evitar as aglomerações, precisamos avançar com cautela e prudência", comentou ele.

"E faço um apelo a todos os moradores de nossa cidade: respeitem essa interdição no final de semana. Aí chega segunda, as praias abrem novamente, fica tudo certo e daqui a pouco, continuando com as conquistas até aqui, será possível liberar as praias no final de semana, o trabalho do ambulante, pensar numa retomada das escolas, mas tudo no seu devido momento”, finalizou.