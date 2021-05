Prefeitura entrega obra de estabilização de encosta em Nova Brasília de Itapuã

A Prefeitura de Salvador realizou nesta quarta-feira (19) a entrega da obra de estabilização e contenção da encosta da Rua Angélica, em Nova Brasília de Itapuã. Estiveram presentes no evento simbólico o prefeito Bruno Reis e o titular da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza.

“Realizamos uma série de ações preventivas não apenas nesse período que costuma ser o mais chuvoso na cidade, mas durante todo o ano. E os investimentos em contenções de encostas têm sido sempre prioridade. A cidade possui geografia irregular e muitas pessoas, por falta de opção, constroem em áreas inclinadas, que são mais suscetíveis a deslizamentos. Esse tipo de obra, portanto, traz tranquilidade e segurança às famílias. São mais de 320 áreas alcançadas com esse tipo de intervenção”, afirmou Bruno Reis.

Com 84 m², a estrutura também possui sistema de drenagem e de impermeabilização com concreto, a fim de evitar que as águas das chuvas encharquem o terreno. Antes, a encosta da Rua Angélica era coberta de lixo, mato e entulho. O investimento foi de quase R$200 mil, provenientes de recursos próprios do município.

“Em janeiro sobrevoamos a cidade para identificar áreas de risco. Estamos elaborando os projetos e, mesmo com a crise financeira que a Prefeitura vive por conta do enfrentamento à pandemia, vamos seguir investindo. Além de contenções, temos aplicado geomantas e investindo em tecnologia, a exemplo do sistema de alerta e alarme, operações de limpeza de canais e desobstrução de sarjetas”, complementou o prefeito.