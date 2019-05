Prefeitura entrega praça reformada para moradores de Cajazeiras V

O vice-prefeito de Salvador e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, entregou uma praça reformada pela prefeitura na Rua Deputado José Amando, em Cajazeiras V, na noite de terça-feira (30).

“A cada espaço público de lazer e convivência que revitalizamos, oferecemos mais qualidade de vida aos moradores de Salvador, assim como ajudamos a embelezar e humanizar a nossa querida capital”, afirmou o vice-prefeito.

Com investimento de R$ 73,7 mil, a administração municipal requalificou o equipamento, que agora conta com parque infantil, mesa de jogos, brinquedos para as crianças e academia de ginástica.

Foto: Divulgação

O espaço público ainda ganhou paisagismo, pavimentação e nova iluminação. “Os moradores de Cajazeiras V passam a contar com um lugar agradável para se confraternizar com familiares e amigos nas horas de lazer”, pontuou o vice.

Acompanhado dos vereadores Alexandre Aleluia, Kiki Bispo e Sérgio Nogueira, Bruno Reis disse que a Prefeitura já recuperou ou construiu mais de 400 praças em Salvador. “Estamos ajudando a devolver a cidade ao cidadão”, assinalou.Com 242 metros quadrados de área construída, o espaço público de convivência, inaugurado em Cajazeiras V, possui rampa de acessibilidade e foi reformado com materiais produzidos pela Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).