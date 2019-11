Prefeitura entrega praça reformada para moradores do Doron 

A comunidade do Doron ganhou um espaço público de lazer. O ambiente foi entregue à população pelo vice-prefeito Bruno Reis, na noite de quarta-feira (20). A praça na Rua Cledenor Soares foi requalificada pela administração municipal com investimento de R$ 104,1 mil.

Com 650 metros quadrados de área construída, a Praça do Doron recebeu novo paisagismo, serviços de pavimentação e melhorias na iluminação pública. O equipamento de convivência e lazer também é acessível a pessoas com deficiência.

Foto: Divulgação

O equipamento de convivência, segundo Bruno Reis, passou a contar com aparelhos de ginástica, parque infantil, diversos brinquedos para as crianças e mesas de jogos de damas, dominó e xadrez. “Estamos recuperando os espaços públicos da capital baiana, dentro da nossa estratégia de devolver a cidade ao cidadão”, afirmou o vice-prefeito.

Acompanhado dos vereadores Alex Mine, Sérgio Nogueira e Demétrio Oliveira, Bruno Reis conversou e jogou pingue-pongue com os moradores do bairro.