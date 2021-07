Prefeitura entrega praça requalificada na comunidade Vila Mar, em Nova Brasília 

O bairro de Nova Brasília foi beneficiado com a entrega da requalificação da Praça Nossa Senhora do Rosário, na comunidade Vila Mar. O novo espaço entregue pela Prefeitura de Salvador será um local de convivência e lazer.

A inauguração aconteceu em ato simbólico realizado pelo prefeito Bruno Reis nesta segunda-feira (19), ao lado da vice-prefeita e secretária de Governo (Segov), Ana Paula Matos, do secretário de Manutenção da Cidade (Seman), Luciano Sandes, e do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal), Virgílio Daltro.

O prefeito destacou a importância do espaço e apontou que neste momento, a prefeitura realiza obras em outras 44 praças na cidade. Ele pediu que a população mantena os cuidados contra o coronavírus. “Ainda não estamos livres da pandemia. Temos que seguir usando máscaras, evitando aglomeração, fazendo higienização das mãos. Enfim, com toda cautela e cuidado, pode-se utilizar um equipamento como esse”, declarou Bruno Reis, ao citar também o avanço da vacinação contra a Covid-19 em Salvador.

O prefeito ainda pediu aos moradores para que ajudassem a conservar o equipamento. “Quanto menos dinheiro gastamos para manter a praça funcionando, mais recursos sobrarão para construção de outros espaços como esses”, finalizou Bruno Reis.



A Praça Nossa Senhora do Rosário possui 715 m² de área e reúne parque infantil com escorregadeira, balanço, amarelinha, cavalinho, amarelinha e gangorras, bancos e poltronas antivandalismo. Além disso, possui mesas para prática de pingue-pongue, futmesa, academias de saúde ao ar livre e de ginástica, mesas de jogos, área para prática de capoeira, miniquadra para partidas de golzinho, paisagismo e rampas para acessibilidade de cadeirantes ou quem tem dificuldades de locomoção.A área verde conta com árvores e gramado. 21 pontos de iluminação em LED foram instalados. O investimento total para a intervenção foi de R$266 mil.