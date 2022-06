Prefeitura entrega requalificação da Praça Conselheiro Almeida Couto, em Nazaré

A nova Praça Conselheiro Almeida Couto, localizada no coração do bairro de Nazaré, foi entregue pela Prefeitura de Salvador em evento realizado nesta segunda-feira (20). A revitalização do espaço contou com investimento de quase R$ 2 milhões, dentre as melhorias estão a recuperação de piso em concreto, instalação de parque infantil, equipamentos de ginástica e pergolado, além de valorização das árvores existentes na praça.

Presente no ato de entrega, o prefeito Bruno Reis comemorou a conclusão do projeto e exaltou a importância do espaço. "É uma grande praça, uma das mais tradicionais da nossa cidade, em um bairro histórico. Resgatamos aqui a história desta praça, com todo o monumento sendo restaurado. Era um espaço que carecia há muito tempo de toda essa requalificação e eu tenho certeza que esta obra vai contribuir para elevar ainda mais a autoestima dos moradores de Nazaré e de toda a nossa cidade", disse.

O prefeito ainda comentou que ouviu a comunidade, permissionários e frequentadores da praça para a execução da obra. “Essa obra tem diversos motivos, como melhorar a qualidade de vida e dar mais atrativos aos cidadãos para entretenimento. Mas quando realizamos uma obra como esta também surge a oportunidade de gerar emprego. Tenho certeza que agora o local vai incrementar a renda dos permissionários, além de possibilitar novas oportunidades de negócios no entorno”, acrescentou.

Com projeto urbanístico desenvolvido pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), as obras englobaram a reforma dos 5,4 mil m² de área da praça, mantendo algumas das características originais do local. O piso foi completamente recuperado e conta com placas de concreto e contorno em placas de granito vermelho. Já os passeios são em concreto lavado.

“Salvador está se transformando e estamos aqui devolvendo a cidade ao cidadão. Com certeza os moradores virão mais a praça para aproveitar os equipamentos e desfrutar da beleza do espaço", concluiu Bruno Reis.

Projeto

Na praça também foram implantados um parque infantil e uma academia de ginástica, além de um pergolado que abriga um espaço de apoio às barracas de lanche existentes. Foi realizada também a substituição dos guarda-corpos e corrimãos.

Também houve preocupação com paisagismo, beneficiando todas as áreas de canteiro nativas e árvores do ambiente. Além disso, as três barracas pertencentes a comerciantes da região foram beneficiadas com nova infraestrutura, o que deu mais qualidade ao empreendedorismo local.

“É uma das praças emblemáticas da cidade e que agora está de cara nova. A gente conservou o conceito que já existia e recuperamos todo o ambiente. Mudamos o piso e colocamos novas faixas em granito, recuperamos os bancos que são muito bonitos e criamos espaços que não tinham, como o parque infantil. Também criamos um espaço para as pessoas que trabalham nas barracas e que servem a quem vem aos hospitais de modo que todos fiquem melhor acolhidos”, explicou a presidente da FMLF, Tânia Scofield.

Homenageado

Natural de Salvador, o conselheiro Dr. José Luiz de Almeida Couto é quem dá nome à praça, que é um dos principais pontos de lazer do bairro da Nazaré. Nascido em 1835, foi médico, político e professor. Formou-se pela Faculdade de Medicina da Bahia, em 1857, exercendo a carreira do magistério na Faculdade de Medicina da Bahia em 1883.

No período do Império foi o último presidente da Bahia. Durante a República, ele foi o primeiro intendente da capital, eleito em 1892, e senador estadual, após a eleição da Constituinte Baiana. Faleceu em 1895.