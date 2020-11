Prefeitura entrega terceira etapa de requalificação da Estrada Velha do Aeroporto

O terceiro trecho de requalificação da Avenida Aliomar Baleeiro, também conhecida como Estrada Velha do Aeroporto, foi entregue pela Prefeitura, nesta terça-feira (17). Desta vez, foi contemplada a área entre o condomínio Dois de Julho Life, em Nova Brasília, e a rótula de acesso ao bairro de Mussurunga I. São 5 km de extensão e o investimento nessa etapa foi de R$ 11 milhões.

Foram feitos serviços de drenagem, pavimentação, iluminação, meio-fio e passeio. O prefeito ACM Neto fez a entrega oficial e disse que a última etapa é a mais complexa. "Principalmente em função dos históricos problemas de drenagem naquela região de São Cristóvão", avaliou. "Quem passa por aqui sabe da importância dessa via para Salvador, do seu caráter integrador. E também é uma via do ponto de vista econômico muito importante, toda essa região tem uma atividade econômica forte. Por aqui passam, diariamente, milhares de veículos", considerou o prefeito. "A situação da antiga Estrada Velha era muito ruim".

A requalificação da Estrada Velha do Aeroporto começou no final do ano passado e foi divida em quatro etapas. Ao todo, 16,6 quilômetros da via já foram recuperados com recursos do Município, cerca de R$ 35 milhões.

Moradores reclamaram de buracos e alagamentos antes da reforma, contaram que a requalificação ficou dentro do esperado, mas disseram que vão aguardar as próximas chuvas para avaliar o resultado do trabalho. A região do trecho três entregue nesta terça-feira tem muitas residências e estabelecimentos comerciais, e o movimento de veículos é intenso.

Fases

A primeira etapa de requalificação da Avenida Aliomar Baleeiro compreendeu o trecho da BR-324 até a altura do Supermercado G. Barbosa, em Pau da Lima, e foi entregue em julho de 2020. O local recebeu nova iluminação em LED, melhorias na drenagem e troca do asfalto, além de implantações de passeio em concreto, meio-fio e piso tátil.

A segunda etapa, entre o G. Barbosa de Pau da Lima e o Condomínio Dois de Julho Life, em Nova Brasília, contou com serviços de drenagem, asfalto, construção de baia de ônibus, meio-fio e passeio.

A obra foi dividida em quatro etapas. A terceira foi entregue nesta terça-feira (17), e a estimativa da prefeitura é de que o quarto e último trecho seja concluído até o final do ano.

De uma maneira geral, a requalificação da Estrada Velha do Aeroporto envolve alargamento de pista e requalificação asfáltica, instalação de passeios com piso tátil, melhoria de curvas verticais e horizontais, implantação de rótulas em pontos críticos de tráfego, novas redes de drenagem e colocação de rampas de acessibilidade. O projeto contempla também a implantação de ciclovias.

Além disso, a via está recebendo nova iluminação, melhoria do traçado da pista em trechos críticos e nos acessos aos bairros de Pirajá, Jardim Santo Inácio, Jardim Cajazeiras, Vila Canária, Sete de Abril, Jardim Nova Esperança, Canabrava, Fazenda Grande, Nova Brasília, Mussurunga e São Cristóvão.

