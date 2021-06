Prefeitura estuda evento-teste nas ilhas de Salvador após vacinação

O prefeito Bruno Reis voltou a falar nesta segunda-feira (28) sobre a possibilidade de um evento teste em Salvador. Ele reafirmou que a intenção é que este fato aconteça omente se não houver aumento de casos a partir de 15 de julho. Agora, Bruno levantou a possibilidade de organizar o evento em uma das ilhas de Salvador, depois da vacinação da população adulta.

Na coletiva na manhã de hoje, o prefeito anunciou que pessoas acima de 18 anos das ilhas da Maré, dos Frades e de Bom Jesus serão imunizadas com vacina da Janssen, de dose única, na quinta-feira (1º). Com isso, haveria um cenário mais favorável para realização do evento, que serviria também para analisar o efeito pós-imunização.

“O que eu disse que foi que se a gente chegar ao dia 15 de julho e não houve aumento de casos, se os números continuarem caindo como estão, a prefeitura iria realizar um evento teste em julho, e está mantida essa possibilidade, para em agosto a gente começar a retomar os eventos em nossa cidade", disse o prefeito.

Ele afirmou que a Fiocruz pode estar envolvida. "Com a possibilidade da vacinação da população das ilhas nós estamos conversando com a Fiocruz para de repente, se houver esse interesse mútuo, a gente fazer um estudo em relação ao evento. E o evento teste, depois do prazo de imunização, que é 20 dias, e considerando que a população toda das ilhas seja vacinada no dia 1º, no final de julho a gente poderia fazer um evento teste nas ilhas. Para depois fazer um monitoramento com a Fiocruz para ver a efetividade das vacinas, inclusive se elas nos dão condições de fazer eventos com segurança”, concluiu.