Prefeitura fará 50 mil testes rápidos da covid-19 a partir de segunda-feira 

O prefeito ACM Neto anunciou nesta quarta-feira (1) que a prefeitura de Salvador aguarda a chegada de 100 mil testes rápidos para o covid-19 neste final de semana. Incialmente, 50 mil testes serão realizados na população da capital baiana nessa primeira etapa. Outros 50 mil serão realizados em seguida. Os detalhes da operação serão anunciados no final de semana.

O esquema de testes funcionará através de uma parceria entre a Superintendência de Trânsito do Salvador (Salvador) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com a realização de blitze para medição da temperatura das pessoas.

Nos caso em que for constatado que a pessoa está com febre acima de 37 graus, será realizado o teste rápido. O teste possui 86% de confiabilidade e o resultado será enviado via sms para o celular do paciente. Se der positivo, a orientação é de que a pessoa fique em isolamento imediato e encaminhado para contraprova no Laboratório Central (Lacen). O esquema será iniciado nos profissionais de urgência e emergência da SMS.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro