Prefeitura fará blitz e vai multar quem estiver sem máscara em veículos

O prefeito ACM Neto anunciou a edição do decreto municipal que obriga o uso de máscaras nos estabelecimentos comerciais. Agora, as medidas se estendem para todos as atividades profissionais em funcionamento, sob pena de interdição dos estabelecimentos. Também passa a ser obrigatório usar máscaras dentro de coletivos e carros que circulam na capital.

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) fará blitze parando os veículos nas ruas para conferir se tanto o condutor quanto os demais ocupantes do carro estão utilizando máscaras. No caso dos ônibus, quem estiver sem máscara não terá entrada autorizada.

Ainda conforme o prefeito, a prefeitura vai comprar e distribuir 200 mil máscaras de tecido para os ambulantes cadastrados. Aqueles que forem pegos tanto nas blitze quanto praticando atividades comerciais, serão multados, no caso dos motoristas, e terão a mercadoria apreendida, no caso dos ambulantes.

"Eu não posso impor uma medida que eu não possa dar efetividade. Se tem uma pessoa na rua andando sem máscara, eu não posso prender essa pessoa. Nos ambientes que estão sob controle e jurisdição da prefeitura, como o trânsito, o transporte público e os estabelecimentos que dependem de alvará para funcionar, nós poderemos fazer essa regulação. Tenho certeza que depois que esse conjunto de medidas estiverem sendo aplicadas as próprias pessoas nas ruas estarão usando máscaras", afirma Neto.

O prefeito descartou a possibilidade de usar a geolocalização dos aparelhos celulares para identificar aglomeração de pessoas, como ocorreu em algumas cidades do país.

Todas as medidas entrarão em edição extra do Diário Oficial do Município neste sábado (18). A Câmara de Vereadores deve receber o decreto na segunda, para votação imediata.

Confira as mudanças:

• Todos os ambientes laborais onde haja prática de atividade profissional, seja comércio ou serviços, as pessoas terão que usar máscaras. Todos os trabalhadores dentro do ambiente. Do cliente ao dono. Sob pena de interdição. Vale a partir da próxima quinta.

• Passageiros dos ônibus da cidade só poderão entrar nos veículos com máscaras. Vale a partir da próxima quinta.

• Blitze da máscara - Transalvador vai definir locais e parar os carros. Quem estiver sem máscara vai ser multado admnistrativamente. PL vai sem encaminhado à Câmara na segunda.

• Publicação de processo de compra de 200 mil máscaras para fornecer kits com 2 por ambulante na cidade. Quem não estiver usando terá a mercadoria apreendida. Vale a partir da entrega das máscaras.

• Campanha publicitária de como fazer as máscaras caseiras.

