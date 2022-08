Prefeitura fará busca ativa para vacinar contra a poliomielite em Salvador

A prefeitura vai fazer uma busca ativa de crianças para garantir a imunização contra a poliomielite. A campanha nacional vai até o 9 de setembro, mas a adesão tem sido baixa.

O prefeito Bruno Reis fez um apelo para que os pais levem os filhos para serem imunizados. "A gente faz um apelo para que as pessoas levem seus filhos. Agora, mais do que nunca, a gente sabe da importância da vacinação", disse o prefeito.

Segundo ele, a prefeitura já tem buscado e incentivado a população enviando mensagens de texto e SMS divulgando a campanha de vacinação.

As crianças podem ser vacinadas em 156 salas instaladas nos postos da rede básica de saúde da capital. O público total esperado na cidade é de 649 mil crianças e adolescentes.

Apesar de a poliomielite ter sido oficialmente erradicada do país em 1994, com o último caso registrado em 1989, os especialistas temem que com a baixa cobertura vacinal o vírus volte a circular no país.