Prefeitura fará nova ligação entre avenidas Magalhães Neto e Tancredo Neves

A Prefeitura de Salvador, através da Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador (Sucop), vai contratar uma empresa para elaborar os projetos básico e executivo para a construção de uma nova ligação viária entre as avenidas Magalhães Neto e Tancredo Neves.

O edital de licitação para contratação da empresa foi publicado nessa segunda-feira (11) no Diário Oficial do Município. "Será um importante investimento na área de mobilidade. Na região, será instalada uma trincheira bidirecional de ligação, em um empreendimento que será conhecido como Nova Tancredo Neves", diz o texto.

O objetivo da intervenção, segundo a Prefeitura, é dar mais fluidez ao trânsito em uma região de grande circulação da capital baiana, reduzindo o tempo de deslocamento.

O edital da licitação estará disponível a partir desta sexta-feira (15), e poderá ser retirado gratuitamente no site www. sucop. salvador. ba. gov. br, ou adquirido na sede da Sucop, na Av. Presidente Costa e Silva, s/nº, Dique do Tororó, na sala da Comissão Permanente de Licitação, mediante protocolo de entrega, das 8h às 17h. Também será necessário fornecer um CD-R virgem ou pendrive para armazenamento das informações.

O recebimento e abertura dos envelopes com as propostas serão realizados no dia 10 de janeiro de 2020, às 9h, no auditório da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), situada na Rua Visconde de Itaborahy, nº 99, em Amaralina. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato através do telefone (71) 3202-4339, além de tirar dúvidas pelo e-mail copel.sucop@hotmail.com.