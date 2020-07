Prefeitura inaugura 10 novos Leitos de UTI no Hospital Salvador

A Prefeitura de Salvador anunciou a abertura de 10 novos leitos de UTI exclusivos para tratar pacientes com Covid-19 foram abertos na manhã desta quarta-feira (22). Os leitos ficam no Hospital Salvador, localizado no bairro da Federação e se somam aos 14 leitos clínicos para Covid-19 que já funcionavam na unidade de saúde, que foi contratada pela Prefeitura no combate à pandemia.

"Esses leitos se somam a outros que começamos a abrir na semana passada, a exemplo dos dez novos do Hospital Municipal de Salvador, aos 20 da segunda tenda do hospital de campanha da Avenida Paralela (Luiz Viana Filho) e aos 25 que entram em operação na unidade de emergência da Arena Fonte, para os quais o município cedeu os respiradores e vai custear a operação. Outros dez novos leitos de UTI também serão abertos nos próximos dias no Hospital Sagrada Família", disse o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Leo Prates.

No caso do Hospital Salvador, o investimento da Prefeitura foi de cerca de R$1 milhão na contratualização dos leitos. Agora, a Prefeitura soma 208 leitos apenas de UTI contratualizados exclusivamente para combater o novo coronavírus.

"Não estamos poupando esforços para ampliar o número de UTIs exclusivas para tratar pacientes com a Covid-19, tanto dentro da estratégia prioritária de salvar vidas quanto a de garantir a retomada das atividades econômicas, religiosas e culturais na cidade já a partir desta sexta-feira (24). A meta é baixar cada vez mais a taxa de ocupação nas UTIs", frisou Leo Prates.

De acordo com Leo Prates, a estratégia de ampliação vai continuar. No próprio Hospital Salvador estão previstos mais 14 leitos de UTI até o próximo mês de agosto.

Já no Sagrada Família, serão, além dos dez que serão implantados nos próximos dias, mais 10 estão previstos para agosto. De acordo com a SMS "isso será fundamental para Salvador alcançar os percentuais de ocupação de UTIs necessários para ingressar também nas fases dois e três da retomada das atividades".

Até o último balanço divulgado pela SMS, Salvador tinha um total de 46.684 casos confirmados e 25.086 recuperados da Covid-19 em seu território.