Prefeitura inaugura iluminação e decoração de Natal; veja fotos

O prefeito ACM Neto lançou nesta quarta-feira (4) a nova iluminação, decoração e as novidades natalinas no Dique do Tororó e na Praça Dois de Julho, no Campo Grande. No total, são mais de 4 milhões de microlâmpadas em LED, com investimento de R$4,5 milhões, além de uma decoração toda especial, valorizando os pontos turísticos da cidade, a exemplo do Elevador Lacerda e Farol da Barra. Entre as inovações está a projeção mapeada de imagens e vídeos na fachada do Farol da Barra e nas águas do Dique do Tororó, contando a história do Natal, um aplicativo de realidade aumentada, além da Vila do Natal montada no Campo Grande.

O prefeito esteve no local acompanhado do secretário municipal de Ordem Pública (Semop), Marcus Passos, e do diretor de Iluminação Pública, Júnior Magalhães, entre outras autoridades, ao som da música “Boas Festas”, tocada pela Banda da Guarda Civil Municipal (GCM).

“Esse vai ser o Natal mais iluminado da história de Salvador, com muita alegria e brilho, tudo para nossa cidade ficar ainda mais bonita nesse fim de ano e, claro, preparando o clima para o começo de 2019. E o bacana é que essa iluminação está espalhada por toda a cidade, em várias avenidas e diversos bairros. É uma oportunidade de lazer para todas as famílias, de alegria”, afirmou o prefeito ACM Neto, ao lado das filhas Lívia e Marcela, que ficaram encantadas com a decoração natalina do Dique.

Já no Campo Grande, o prefeito e as filhas percorreram a Vila do Natal e assistiram à apresentação do coral da Escola Municipal de Paripe, que entoou canções natalinas para o público presente. Todos também tiveram a chance de receber as bênçãos do padre Luis Simões, da Paróquia da Vitória, que levou mensagens de paz e comunhão para essa época do ano, em que é lembrado e comemorado o nascimento de Cristo. Na ocasião, o prefeito pediu a todos que zelem pela iluminação e decoração da cidade.

Aplicativo

O aplicativo Natal Salvador é um dos atrativos para o público. Simples e fácil, o download está disponível nas plataformas Play Store e na Apple Store – é só buscar pelo nome do aplicativo. Uma vez instalado no celular, é só apontar o aparelho para um totem e então visualizar uma animação em 3D com o tema natalino. O usuário tem a possibilidade de criar seu próprio cartão personalizado. São 25 totens espalhados pela cidade. O aplicativo possibilita ainda a interação através de fotos e vídeos para compartilhamento nas redes sociais.



A proposta é que a ferramenta proporcione a sensação de realidade aumentada. O aplicativo foi desenvolvido pela Prefeitura em parceira com a empresa paulista RD3 Marketing Digital. Idealizador do aplicativo, o design, engenheiro de computação e diretor da empresa RD3, Raphael Magri, atesta que o público vai gostar da experiência. “É muito simples. Após as pessoas baixarem o aplicativo, é só apontar e então aparece a interação em 3D, que possibilita tirar foto e fazer as brincadeiras nas redes”, explica.



São quatro totens na praça do Campo Grande; dois no Farol da Barra; um no Elevador Lacerda; dois no Dique do Tororó; dois na Estação da Lapa; um no Largo da Mariquita (Rio Vermelho); um no Cristo (Barra); um na Praça Municipal (Centro); um na Praça do Panteão (Pirajá); um na Praça Irmã Dulce (Roma); um na rotatória de Paripe; um no Largo do Tanque (São Caetano); um no Canteiro Central do Imbuí; um na Praça Baixinha do Santo Antônio (São Gonçalo); um na Praça Ana Lucia Magalhães (Pituba); um na rotatória principal de Fazenda Grande III; um na rotatória de São Marcos; um na Praça Nossa Senhora da Luz (Pituba); um na Praça Miriam Fraga (Itaigara).



Festival de luzes

Um show de luzes terá como palco o tradicional Elevador Lacerda. O cartão postal ganha o moving light, tecnologia para criar movimentos e uma iluminação espetacular que pode ser vista a longas distâncias. A novidade segue até o final de dezembro, todos os dias, das 18h à 0h.



No Campo Grande, o destaque fica por conta de uma grande Vila de Natal, que passa a funcionar diariamente até o final do mês, de segunda a quarta, das 18h às 22h, e de quinta a domingo, das 18h às 23h. Além das barracas de artesanato, santeiros e espaços para gastronomia, há um túnel e luz com som sincronizado. As luzes e artefatos natalinos também dão vida à decoração da Praça Nossa Senhora da Luz, Largo da Mariquita, e das principais ruas e avenidas, como Mario Leal Ferreira (Bonocô), Centenário, Vasco da Gama, Avenida Sete, Baixa dos Sapateiros e alguns pontos da Orla de Salvador.



Bairros

Além dos pontos turísticos, a Prefeitura montou a decoração natalina em bairros como Narandiba (Rotatória do Juliano Moreira), Imbuí (canteiro central), Pituba (Praça Ana Lúcia Magalhães), Paripe (Praça João Martins), Fazenda Grande 3 (rotatória principal), Pirajá (Praça Panteão), Roma (Praça Irmã Dulce), Largo do Tanque e Praça de São Marcos (rotatória após o Hospital São Rafael).



Vídeo natalino

Como parte da programação, o vídeo “Luzes de Natal” será exibido numa parede flutuante dentro do Dique do Tororó – mantida por bombas que impulsionarão as águas – até o dia 10. Serão várias apresentações, sempre a cada 20 minutos, das 18h às 22h. A tecnologia de projeção mapeada se utilizará também da fachada do Farol da Barra, que servirá como uma espécie de grande telão. Neste local, as exibições serão do dia 7 a 23, também de 18h às 22h, com intervalos de 20 minutos.



Responsável pela concepção e roteiro das obras audiovisuais que serão exibidas no Dique do Tororó e Farol da Barra, o VJ (operador de vídeo), Davi Cavalcanti, mais conhecido como Gabiru, explica que os vídeos trazem uma mensagem de Natal ressaltando sentimentos como amor, paz e esperança. “São as luzes que nos iluminam para um mundo melhor. São imagens para alegrar as noites da cidade”, diz.



A exibição do Farol dura nove minutos; já no Dique, são cinco. A trilha sonora é de Jarbas Bitencourt e o material contou com a participação de muitos artistas multimídias brasileiros. Além de Gabiru, contribuíram para a produção o VJs Quick Lee, Motion Graphics, Manuhell (Potugal), Homem Gaiola (Belo Horizonte), P4Nick (Bahia), VJ Astronauta Mecânico (São Paulo) e VJ Jarbas Bittencourt, que tem mais de 100 produções audiovisuais no currículo.



“Acho importante para cidade ocupar as ruas com arte tecnologia trazendo arquiteturas digitais, que proporcionam às pessoas novos olhares sobre o espaço urbano. Desejo ver a cidade toda acesa com obras multimídia, o que coloca Salvador num roteiro internacional de arte e tecnologia, assim como acontece em algumas cidades do mundo, a exemplo de Sidney, que tem um festival de luzes. A Prefeitura abriu espaço ampliando as ações da iluminação de Natal. Espero que sigamos em frente para trazer mais luzes e o lúdico a essa cidade, que transpira beleza, ancestralidade e universalidade”, afirma o artista.



Caixa Mapeada

No Campo Grande e no Farol da Barra, a Prefeitura instalou ainda uma caixa mapeada, que parece com uma grande televisão de 4x4 metros. Nesta caixa, passam a ser exibidos vários vídeos natalinos e, ao final, o público pode projetar a própria imagem no fundo do telão. A atração está disponível até o final de dezembro, de 18h às 23h, todos os dias.



