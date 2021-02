Prefeitura inaugura nova praça e anuncia novas ações em Dom Avelar

A Praça Pastor João Marins Filho, em Dom Avelar, foi inaugurada nesta quarta (10), pelo prefeito Bruno Reis, acompanhado do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal), Virgílio Daltro, e do titular da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), Luciano Sandes.

Localizada no final de linha do bairro, a praça atende a uma antiga demanda da comunidade e passa a ser uma nova opção de lazer para quem vive no entorno. O local conta com mesa e bancos, além de uma academia de ginástica com aparelhos funcionais.

Há ainda um simulador de caminhada que ajuda a melhorar a coordenação motora e a mobilidade dos membros inferiores. Outro aparelho que existe na praça é o de remada sentada, no qual os praticantes fortalecem toda a cintura escapular (região composta por ombros, parte superior das costas e atrás do pescoço).

O parque infantil, composto por escorregadores e gangorras, é uma atração para as crianças. O local ainda conta com paisagismo, e guarda-corpo para proteção das crianças, além de refletores em LED para reforçar a iluminação pública.

“É uma praça singela, mas que tem o mesmo padrão de todas as outras inauguradas pela Prefeitura em toda da cidade. A estratégia é devolver o espaço público para o cidadão fazendo com que a população sinta mais orgulho do seu bairro e que tenha mais qualidade de vida”, afirmou Bruno Reis.

Prefeito Bruno Reis esteve presente na entrega da nova praça de Dom Avelar

O nome do equipamento, Praça Pastor João Marins Filho, faz homenagem a um dos líderes religiosos que colaboraram para o desenvolvimento social da região.

O eletricista Alexandre Magalhães, 44 anos, acredita que a nova área de convivência e lazer vai trazer nova dinâmica ao moradores “Com o equipamento, a rua vai ficar mais movimentada e as famílias passarão a ter diversos atrativos para curtir perto de casa", disse.

A comerciante Luíza Marinho, 31 anos, concorda. "É uma grande ganho para as crianças, que só tinham as ruas para correr e brincar. Agora há um espaço seguro e adequado".

A Praça Pastor João Martins Filho, aliás, não é o primeiro e único espaço público de Dom Avelar. Em 2018, a Prefeitura requalificou a Praça Davi Santana, na Rua Bartolomeu Dias. O lugar também ganhou parque e espaço infantil, academia de saúde e ginástica, bancos modulares antivandalismo, acessibilidade, paisagismo, piso intertravado e guarda-corpo.

Mais intervenções

Dom Avelar também será beneficiado com outras ações de infraestrutura. No evento, o prefeito Bruno Reis autorizou a modernização da iluminação pública de toda a localidade, que ganhará lâmpadas de LED por meio do programa Iluminado Nosso Bairro.

Além disso, a localidade terá um campo de futebol reformado e pontos de ônibus. Em breve, anunciou o prefeito, a Prefeitura também fará o cadastro de imóveis para realização de reformas por meio do Morar Melhor.



Balanço

Desde 2013, mais de 450 praças foram construídas ou requalificadas pela Prefeitura na capital baiana. De acordo com a Desal, responsável pelas intervenções, pelo menos 80% dos espaços que foram entregues nos últimos oito anos estão em bairros carentes.