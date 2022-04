Prefeitura inaugura nova via no bairro de Cassange

A Prefeitura de Salvador entregou nesta sexta-feira (1°), no bairro de Cassange, a Estrada dos Fidalgos. Uma nova via que promete reduzir o tempo de deslocamento e agilizar o acesso de quem mora na região ao Hospital Municipal de Salvador (HMS), na Boca da Mata.

A inauguração, que contou com a presença do prefeito Bruno Reis e da vice-prefeita Ana Paula Matos, é parte do pacote de entregas da Prefeitura em celebração aos 473 anos de Salvador. Na ocasião, o prefeito destacou a velocidade da obra, entregue quatro meses após ser prometida.

"Aqui não havia condições de passar transporte público, profissionais não queriam vir para as escolas e unidades de saúde, pois tinham que pagar pedágio. Hoje não existe mais este problema. Agora, qualquer morador da região que precisar de atendimento de saúde, chega ao hospital em, no máximo, dez minutos", afirmou Reis.

(Valter Pontes/Secom) (Valter Pontes/Secom) (Valter Pontes/Secom)

Por pedido da comunidade, a via deverá se chamar Jay Márcio Ferreira Neves, em homenagem ao ouvidor setorial da Prefeitura falecido em julho de 2021, aos 60 anos. Bruno Reis ressaltou ainda que a política de trabalho em sua gestão é voltada para as comunidades e pessoas mais carentes da capital.

"É importante estar perto do povo, escutando suas necessidades e ajudando a transformar essa realidade. Essa obra muda a vida das pessoas, e é isso que está sendo feito há 15 meses. É muito gratificante ver a felicidade das pessoas", concluiu.

A nova via liga a Estrada das Pedreiras à Estrada da Barragem, contribuindo com a mobilidade de Cassange e entorno. O empreendimento tem extensão de 1,7 km e custou R$4,6 milhões de recursos próprios, para execução de serviços como pavimentação asfáltica, drenagem, construção de passeio em concreto e meio-fio. O tempo de duração da intervenção foi de quatro meses.

A requalificação da Estrada das Pedreiras foi a primeira obra entregue em Cassange na atual gestão, e teve investimento de R$5,6 milhões. Além do bairro, a obra beneficiará, de rebote, moradores da Estrada Velha do Aeroporto, São Cristóvão, Boca da Mata, Cajazeiras, Jardim Nova Esperança, Ceasa e pessoas que precisam chegar à Estação Mussurunga.