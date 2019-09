Prefeitura inicia distribuição de autoteste gratuito para HIV

A Secretaria Municipal da Saúde iniciou a distribuição gratuita de autotestes para detecção do vírus HIV. A iniciativa tem como público prioritário pessoas com maior vulnerabilidade como profissionais do sexo.

“Autotestes de HIV são uma importantíssima forma de ampliarmos a testagem e, consequentemente, o diagnóstico na cidade, principalmente para as pessoas que não acessam os serviços de saúde ou que não se sentem confortáveis em compartilhar esse momento com um profissional. Os locais alternativos são, dessa forma, fundamentais para a oferta desse tipo de exame”, explicou Olivette Borba, coordenadora do Laboratório Central de Salvador.

No momento, os kits de autoteste podem ser adquiridos em três pontos de distribuição: na sede do Instituição Beneficente Conceição Macedo (IBCM), em Nazaré; Grupo de Apoio à Prevenção à Aids (GAPA), no Santo Antônio Além de Carmo; e no Casarão da Diversidade, no Pelourinho.

Além dos autotestes, a rede municipal oferta, durante todo ano, teste rápido para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatite em até 30 minutos em cerca de 100 postos de saúde espalhados por toda cidade, teste rápido para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites em até 30 minutos.

Os pacientes com diagnóstico positivo para qualquer uma das infecções sexualmente transmissíveis são encaminhamos para unidades especializadas para o tratamento integral, inclusive com a oferta de medicamentos retrovirais.