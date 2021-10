Prefeitura inscreve para formação gratuita de desenvolvedores até quinta (14)

Quem mora em Salvador ou região metropolitana e quer se aperfeiçoar na área de desenvolvimento de sistemas e aplicativos pode aproveitar a oportunidade para participar da Formação de Desenvolvedores 2021. A capacitação gratuita é promovida pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), em parceria com o HUB Salvador e a Softwell Solutions, dentro do Programa + Conhecimento e Inovação Social.

Os interessados em uma das 20 vagas oferecidas devem fazer a inscrição através do site do projeto até a quinta-feira (14). O resultado será divulgado no dia seguinte (15) e os participantes serão convocados através de e-mail. Para se inscrever, é necessário ter idade mínima de 18 anos, ensino superior em Tecnologia (cursando ou completo) e ter noções básicas de Lógica de Programação e Banco de Dados.

Com carga horária de 40h, o treinamento acontece nos dias 18 a 29 de outubro, de forma presencial, das 8h às 12h, no HUB Salvador, no Comércio. Todo o material necessário será disponibilizado para o participante no dia do treinamento. Quem completar 80% da carga horária terá direito a certificado.

Através de um treinamento exclusivo em uma ferramenta No-code desenvolvido pela Softwell Solutions, o Maker Studio Bootstrap possibilita a busca de soluções tecnológicas por meio de uma interface dinâmica e customizada para os ambientes web e mobile. Nesse processo seletivo, motivação e foco serão os elementos principais para que o participante possa se destacar.

De acordo com o diretor de Inovação da Semit, Luis Henrique Gaban, a importância dessa formação profissional está vinculada à geração de emprego e renda no segmento de tecnologia com a oportunidade de jovens baianos ingressarem no mercado de trabalho de forma imediata.

“Os melhores alunos vão participar de um processo seletivo exclusivo e já podem ser escolhidos para trabalhar com a ferramenta maker diretamente com os parceiros, clientes ou mesmo na empresa software. Ou seja, o jovem que se dedicar e tiver focado poderá sair direto com um emprego e, claro, agregar valor ao currículo. Esse é o grande diferencial do Programa + Conhecimento e Inovação Social”, declarou Gaban.