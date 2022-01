Prefeitura institui o Selo da Diversidade LGBT+

A prefeitura de Salvador instituiu o Selo Diversidade LGBT+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros) no mercado de trabalho da capital como parte das políticas afirmativas para promoção e desenvolvimento da cidadania da população LGBT+. Os objetivos da iniciativa, publicada no Diário Oficial do Município de ontem, são: reconhecer publicamente as ações de promoção nas políticas de gestão de pessoas e marketing das organizações públicas, privadas e da sociedade civil da cidade de Salvador; e estimular a promoção de estratégias de fomento da integração social e ambientes livres de LGBTfobia nas empresas, organizações e nos espaços públicos de trabalho.

O selo tem validade anual e será conferido a empresas, associações civis e entidades públicas, no ato da assinatura do Pacto pela Valorização da Diversidade LGBT+ perante a Secretaria Municipal da Reparação (Semur).

Em dezembro, a pasta certificou 150 empresas com o Selo da Diversidade Etnico-Racial. A concessão do Selo é renovada anualmente e, para se garantir entre as premiadas, as instituições e empresas devem atender aos critérios estabelecidos pelo comitê gestor. O descumprimento das diretrizes implica em exclusão do grupo.