Prefeitura lança curso de capacitação para servidores

Aconteceu na tarde desta quinta-feira (15) a aula inaugural do Curso de Extensão de Educação Profissional: Gestão e Modelagem de Projetos, ofertado a 160 servidores e colaboradores municipais que atuam na área de gestão. A ideia é capacitar os servidores para garantir a melhoria da qualidade dos projetos elaborados pela prefeitura.

O curso acontecerá entre os meses de agosto e outubro. Ao todo serão quatro turmas de 40 funcionários e, com carga horária de 60 horas, as aulas acontecerão sempre às sextas-feiras e sábados, totalizando 12 horas semanais.

No evento para anunciar o curso, que aconteceu na Faculdade Baiana de Direito, no bairro do Stiep, estiveram presentes o prefeito ACM Neto, o titular da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Thiago Dantas, e o professor Marcelo Gantois, que ministrou a aula.

O projeto de capacitação foi viabilizado através de uma parceria com a Baiana Business School. Antes de passar a palavra para o professor responsável pelo primeiro momento do curso, o prefeito ACM Neto falou da importância do projeto. “Sem dúvida essa parceria faz toda diferença. Uma administração com bons projetos e uma equipe que saiba administrá-los é uma grande necessidade que temos no país”, opinou.

Prefeito ACM Neto falou aos servidores durante aula inaugural de curso de capacitação (Foto: Valter Pontes/Secom)

O prefeito falou ainda do retorno que a iniciativa pode representar para a cidade. “Eu sei o que eu enfrentei quando cheguei na administração e o que a gente teve que fazer de esforço para trazer a prefeitura para esse nível. Com certeza, qualquer um que venha me suceder já vai encontrar uma gestão muito mais qualificada e é um legado que fica para a cidade”.

Já o secretário da Semge afirmou que a ação de capacitação de servidores está inserida no Planejamento Estratégico do Município, que já alcança 6 mil cursos promovidos.

“Esta capacitação está voltada para servidores e colaboradores que exercem ou possuem perfil de liderança no serviço público. Além disso, serve também como momento de integração de toda a prefeitura. Que todos possam aproveitar e aprender bastante, olhando para o futuro e fazendo uma administração municipal cada vez melhor”, desejou Dantas.

Os conteúdos serão transmitidos através de metodologias ativas e inovadoras que aliam teoria à prática, utilizando-se de cases e simulações empresariais.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro