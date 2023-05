Prefeitura lança desafio para recuperação econômica da Baixa dos Sapateiros  

A prefeitura de Salvador abriu o edital de lançamento do I Desafio de Inovação Aberta, projeto que tem como objetivo promover a recuperação econômica da Baixa dos Sapateiros. A iniciativa foi criada pelo Programa Salvador Lab, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) e é destinada aos estudantes do ensino superior das universidades públicas e privadas da capital baiana.

As inscrições para o I Desafio de Inovação Aberta são gratuitas e devem ser feitas pelo link https://salvadorlab.salvador.ba.gov.br/inovacao-aberta até o dia 8 de junho.

Apresentado no workshop Baixa dos Sapateiros, com a participação de empresários da região, o desafio propõe a criação de projetos inovadores e tecnológicos, que tragam soluções para transformar a economia do bairro.

“Com o primeiro Desafio de Inovação Aberta, estamos contando com o olhar e a criatividade do jovem universitário, para recuperar a vida econômica da Baixa dos Sapateiros. Esta região foi considerada uma referência comercial de Salvador, no século 19. Desejamos que ela retome a sua condição de maneira ativa, inovadora, geradora de emprego e renda”, salienta a secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda, Mila Paes.

Os projetos inscritos precisam apresentar critérios relacionados aos temas da economia, inovação e/ou tecnologia; desenvolvimento urbano e/ou econômico; sustentabilidade comercial e novas alternativas econômicas; atração de clientes; aumento no fluxo e movimento de pessoas na região; integração entre físico e digital (phygital); marketplace; e-commerce, dentre outros.

Os participantes passarão por oficinas e treinamentos com temas de fomento à inovação, tecnologia e criação de negócios, para que possam entender os pontos de melhoria e desenvolver suas respectivas soluções. Além disso, contarão com mentores técnicos e de negócios, ao longo da jornada, para auxiliarem no desenvolvimento das atividades dos participantes, com sessões em salas virtuais ou presenciais.