Prefeitura monta operação especial de transporte

A prefeitura de Salvador montará um esquema especial de transporte, para quem for curtir o Festival Virada Salvador. Entre os dias 28 e 31 de dezembro, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai prolongar o horário de atendimento de 32 linhas de ônibus, que vão circular das 14h até 6h da manhã do dia seguinte. Neste mesmo período, 56 veículos extras da frota reguladora também serão disponibilizados diariamente, das 22h às 6h, nas imediações do evento.

A Semob também criará a linha Estação Pituaçu x Boca do Rio, que contará com 36 veículos, e vai operar das 18h à meia-noite, atendendo aos usuários que utilizam o metrô e desejam se deslocar até o evento. No dia 1º, esta linha especial vai operar das 12h até 0h.

Usuários do transporte que utilizam as linhas de ônibus contarão com cinco pontos provisórios próximos à área do evento. No sentido Itapuã, haverá um ponto de ônibus em frente ao supermercado Walmart, e outro em frente à Praça Osório Vilas Boas. Já no sentido Pituba, será instalado um ponto em frente às quadras da Boca do Rio e outro nas proximidades do restaurante Yemanjá. Na Avenida Simon Bolívar será instalado um ponto de ônibus com linhas especiais para a estação de metrô Pituaçu.

O tráfego de veículos na região da orla da Boca do Rio não vai ser interditado e os esforços estarão concentrados na segurança dos pedestres e na mobilidade do trânsito na Avenida Octávio Mangabeira. Viaturas da Transalvador estarão a postos para acompanhar e ordenar o trânsito na região. Serão montados 13 pontos fixos de fiscalização, além de quatro áreas para vistoria em rondas, nos bairros do Stiep, Boca do Rio e Pituaçu.

Táxis e mototáxis

Na área do evento serão instalados pontos de táxis sinalizados com blimp, na Avenida Octavio Mangabeira, tanto no sentido Itapuã quanto no sentido Centro. Também haverá um ponto de mototáxi nas imediações da festa. Serão permitidos cerca 1,5 mil mototaxistas regulamentados pela Prefeitura.

Mais de 2,6 mil vagas de estacionamento

Nas proximidades da Arena Daniela Mercury, serão disponibilizadas 1.182 vagas de Zona Azul. Os valores variam de R$ 3, para o período de 2 horas; R$ 6, para 6 horas; e R$ 9, para 12 horas. Os condutores podem optar por adquirir os tíquetes com os operadores ou utilizar os apps da Zona Azul Digital. Ainda serão disponibilizadas 1,5 mil vagas na área interna do novo Centro de Convenções, que serão administradas pelo empreendimento.

Será possível estacionar na região do Jardim de Alah; na Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, na faixa à direita entre o Jardim de Alah e o supermercado Walmart; em frente ao Parque de Pituaçu, sentido Pituba, e em frente às quadras na Boca do Rio, sentido Itapuã. Também na Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, a partir do cruzamento com a Avenida Jorge Amado.

Equipes de saúde reforçadas

Módulo assistencial garantirá o atendimento aos foliões

As equipes de saúde contarão com mais de 100 profissionais, prontos para atender a eventualidades nos cinco dias do evento. Médicos, enfermeiros, assistentes sociais, entre outros, vão atuar na área do festival. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) também disponibilizará 20 leitos equipados com suporte avançado de vida e duas ambulâncias de prontidão para o transporte imediato. Um módulo assistencial funcionará nos dias 28 a 30 de dezembro, das 18h às 6h, e no dia 31, das 19h às 7h. No dia 1º de janeiro de 2020, o funcionamento será das 15h às 3h.

Outros 16 postos de urgência e emergência 24 horas do município, incluindo UPAs e Pronto-Atendimentos, além do SAMU 192, funcionarão todos os dias, ininterruptamente, servindo de retaguarda para as ocorrências de maior complexidade. O Pronto-Atendimento Alfredo Bureau, no Marback, terá equipes reforçadas para servir de referência nos casos que demandarem avaliação com especialistas ou exames complementares.