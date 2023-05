Prefeitura na BA cancela homenagem a Moraes Moreira após notificação de familiares

A prefeitura de Ituaçu, no sudoeste da Bahia, cancelou uma homenagem que faria a Moraes Moreira no São João deste ano. O baiano é considerado filho ilustre do município onde nasceu.

Nas redes sociais da Prefeitura, o prefeito Phelippe Brito (PSD) afirmou que tentou entrar em contato com os familiares do músico, que teriam dito que a gestão estava tentando tirar proveito econômico com a festa.

“Buscamos a todo o tempo informar os herdeiros, que pudessem ter visto para ver essa homenagem, mas fomos notificados através de uma assessoria que disse que o município de Ituaçu estaria tirando proveito econômico. Em momento algum o município tem tirado proveito econômico dessa situação. É uma questão cultural do município a ornamentação dessa praça”, declarou em vídeo o gestor.

Segundo Phelippe, a gestão passou meses planejando a festa e terá que fazer mudanças de última hora. Ele reforçou que o São João de Ituaçu não está cancelado, e acontece entre os dias 22 a 25 de junho.

Moraes Moreira morreu em abril de 2020, vítima de um infarto, em Ituaçu. O cantor e compositor é considerado o primeiro cantor de trio elétrico e fez parte do grupo Novos Baianos, além dos sucessos da carreira solo.