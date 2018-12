Prefeitura oferece 90 vagas de estágio para nível médio

O edital do processo seletivo para o Programa de Estágio de Ensino Médio da Prefeitura de Salvador foi divulgado, no Diário Oficial do Município (DOM), desta quinta-feira (13). No total, serão oferecidas 90 vagas, sendo 10% delas destinadas às pessoas com deficiência, desde que compatível com as atividades do estágio. O edital também está disponível no site da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), na seção Estágios.

Os interessados devem se inscrever por meio eletrônico das 8h desta sexta-feira (14) até as 18h da próxima quarta-feira (19), através do endereço eletrônico www.ielestagio.org.br. O processo seletivo será composto de prova objetiva e com questões de múltipla escolha, distribuídas pelas seguintes áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.

Os estagiários contratados desenvolverão atividades no âmbito dos órgãos da administração direta da Prefeitura. A carga horária é de 20 horas semanais (4 horas diárias), de segunda a sexta-feira, a serem cumpridas no turno matutino, das 8h às 12h, ou vespertino, das 13h às 17h. A bolsa a ser recebida será de R$ 494,94, acrescida de auxílio transporte.