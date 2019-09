Prefeitura prevê investimentos de R$ 1,2 bilhão no orçamento para 2020

O prefeito ACM Neto enviou nesta sexta-feira (27) para a Câmara de Vereadores o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2020, que tem estimativa de recursos totais de R$ 8,048 bilhões. Esse número representa crescimento de 3,32% em relação ao ano atual. 41% dos recursos estão destinados às áreas de saúde, educação e assistência social. Os investimentos ficaram em R$ 1,2 bilhão.

Neto destaca que apesar das incertezas da economia, Salvador consegue manter um crescimento constante no orçamento desde 2014, com média de crescimento anual de 3,98%.

Para o valor destino a investimentos, estão previstas ações como a continuidade das obras do BRT em suas três etapas, a pavimentação de dezenas e avenidas, com destaque para a Avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto), a recuperação de viadutos e praças, e a implantação de novas vias, a exemplo das ligações Gal Costa – Pau da Lima, e Mata Escura – BR-324.

Além disso, no Centro Histórico continuam as obras de requalificação da Avenida 7 de Setembro, das praças Castro Alves, Cairu e Marechal Deodoro, dos arcos e muralhas da Montanha e do Elevador do Taboão.

Também é considerado prioritário para a prefeitura o início das obras do Programa de Saneamento e Urbanização da Bacia do Rio Mané Dendê, orçado em R$ 52,6 milhões, dos quais R$ 32,5 milhões financiados pelo BID. Este projeto propõe a requalificação completa da bacia dessa área, envolvendo, dentre outras relevantes intervenções, requalificação urbana, recuperação ambiental e reassentamento e habitação, com vistas à melhoria das condições de vida da população ali residente.

Também está previsto no orçamento o início das obras de urbanização e macrodrenagem do Canal do Paraguari, assim como a continuidade das obras e ações de proteção e estabilização de encostas e aplicação de geomantas.