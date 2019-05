Prefeitura promove concurso de decoração de fachadas em alusão ao Dois de Julho

A prefeitura de Salvador lançou edital na última sexta-feira (17) para premiar as três melhores decorações de fachadas do trajeto do cortejo de Dois de Julho.

Da Lapinha ao Terreiro de Jesus, diversos moradores que residem no caminho que o cortejo passa no dia da Independência da Bahia aderem ao movimento ao decorar suas fachadas.

O concurso reconhece a iniciativa deles e incentiva a valorização do patrimônio arquitetônico cultural de Salvador.

Não é necessária inscrição prévia. Serão selecionadas três fachadas com premiações que vão de R$ 2 mil (para o primeiro colocado), R$ 1500 (segundo colocado) até R$ 1 mil (terceiro colado).

O tema deverá estar em consonância com o tema deste ano, "Patrimônio do Povo".

No dia do Cortejo, a Fundação Gregório de Mattos (FGM), entidade responsável pela ação, irá fotografar as fachadas decoradas.

Uma Comissão Julgadora formada por cinco membros julgará as fachadas. Os critérios utilizados serão atendimento a temática cívica, preservação do patrimônio edificado, criatividade e originalidade, além de utilização de materiais que dialoguem com a sustentabilidade ambiental.

O resultado será divulgado em até dez dias após o cortejo no Diário Oficial do Município.

Uma lista de documentos deverá ser entregue pelo proprietário para receber o valor, como comprovante de residência e regularidade com órgãos federais, estaduais e municipais.