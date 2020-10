Prefeitura promove seminário sobre práticas preventivas em áreas de risco

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) promoverá a partir da próxima segunda-feira (5) até sexta (9) um ciclo de palestras da Semana Nacional de Redução de Desastres 2020. Com o tema central ‘Construindo uma cidade mais segura’, o evento será transmitido no canal do YouTube da Codesal (www. youtube. com/ DefesacivilSalvador) e reunirá um time de profissionais e especialistas para discussões sobre adoção de práticas preventivas em comunidades e áreas de risco da capital.

A abertura da Semana acontecerá na segunda (5), às 9h, pelo prefeito ACM Neto. Em seguida, o diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, apresentará a palestra ‘Defesa Civil: Construindo uma cidade mais segura’.

“Será apresentado um balanço das iniciativas municipais para a preservação de vidas nesses quase oito anos de gestão. Nossa intenção também é estimular e incutir na sociedade a percepção do risco e orientar sobre como agir em situações emergenciais”, destaca Sosthenes.

Às 9h30, os engenheiros Cezar Bello e Patrícia Cordeiro falam sobre as ‘Propostas para gestão de riscos - planos de ações estruturais’. Às 11h, o presidente licenciado do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA), Luiz Edmundo Campos, aborda o tema ‘Patologia das Construções’.

À tarde, às 14h30, haverá o painel ‘Planejamento Urbano e Áreas de Risco’, com as participações do especialista em Planejamento Urbano-Regional Waldeck Ornelas e do titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Sérgio Guanabara. A atividade terá mediação do chefe de gabinete da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Fagner Dantas.



Confira a programação

Terça – O assunto das discussões de terça-feira (06) é "Desafios das Mudanças Climáticas". A primeira atividade do dia será às 9h30 com o meteorologista e subcoordenador do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec), Ricardo Rodrigues, e com a engenheira ambiental Milena Souza, que falarão sobre "O Papel do Cemadec na Prevenção de Desastres".

Na sequência, o professor de meteorologia da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) Helber Barros Gomes apresenta palestra sobre "Distúrbios Ondulatórios de Leste e o impacto na Costa do Nordeste”.

Às 14h, ocorrerá o painel "Cidade Resiliente: Adaptação às Mudanças Climáticas”, tendo como participantes o diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Osvaldo Moraes, e o assessor do C40 para Salvador, Matheus Ortega. A mediação ficará por conta da gerente de Resiliência da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), Daniela Guerreiro.

Às 16h, será transmitida uma live sobre "O Impacto das mudanças climáticas nas cidades", com a participação do climatologista e consultor especialista do Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas de Salvador (PNAMC) Carlos Nobre, além do secretário da Secis e engenheiro ambiental, João Resch.

Quarta - As discussões sobre o "Uso de tecnologia no combate às ameaças climáticas" movimentam a quarta-feira (07). O subcoordenador de Atendimento Emergencial da Codesal e engenheiro civil, Esmeraldo Tranquilino, fala sobre a "Geomanta como instrumento para a redução de desastres". Em seguida, o engenheiro da Maccaferi do Brasil, Ronaldo Ramos de Oliveira, profere a palestra "Uso de Contenções Ambientais para Cidades Sustentáveis".

Às 14h, acontecerá o painel "Soluções verdes: transformando teoria em prática" com o assessor da GIZ no Brasil, Dennis Eucker, e o engenheiro e vice-presidente do grupo Civil, Rafael Valente. A mediação será feita pela arquiteta e urbanista Loris Brantes.

Quinta - A Semana Nacional de Redução de Desastres prossegue na quinta-feira (08) com o tema "Prevenção nas Comunidades". Às 9h30, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Luciano Sandes, fala sobre a "Influência da dinâmica da comunidade sobre a micro e macrodrenagem de Salvador”.

Às 11h, a psicóloga e tenente-coronel reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Daniela Lopes, e a ex-secretária Nacional de Proteção e Defesa Civil, Ivone Valente, apresentam a palestra "Prevenção diante dos desafios sociais nas comunidades".

Às 14h30, o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia (Iphan-BA), Bruno Tavares, e a presidente da FMLF, Tânia Scofield, estarão no painel "Centro Histórico - fortalecimento de vínculos como forma de prevenção". A mediação do debate será feita pelo arquiteto urbanista Ernesto Carvalho.

Às 16h, será transmitida a live "A importância da Defesa Civil na prevenção de acidentes”, que terá como participantes o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas, e o deputado federal João Roma.

Sexta – A programação do último dia de evento, nas sexta (09), será presencial, com temas voltados para os engenheiros e arquitetos da Codesal e dos órgãos parceiros. As atividades ocorrerão no auditório da sede do órgão, na Avenida Bonocô, das 8h30 às 15h.