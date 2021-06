Prefeitura quer concluir vacinação dos grupos prioritários até quarta, diz Bruno Reis

A prefeitura de Salvador quer concluir a vacinação de todos os grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) até a próxima quarta-feira (16). Depois disso, o calendário de imunização vai seguir apenas por ordem decrescente de idade.

O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis, nesta sexta-feira (11), durante inauguração de uma casa de materiais recicláveis. "Vamos vacinar a população de rua com a vacina da Janssen e aí teremos concluído todos os públicos do PNO e a partir daí é só por idade. Esperamos de de terça a quarta concluir todo o público do PNO, todas as recomendações do MP, da CIB, e até as medidas judiciais nós cumprimos todas porque vocês sabem que eu quero vacinar todas as pessoas", disse o prefeito.

Ele também comentou sobre a inclusão dos trabalhadores da construção na fila da vacina. "Nós incluímos hoje os trabalhadores da construção civil com a lista da Ademi e também deveremos ter a lista do Sinduscon com a construção pesada. Também vamos abrir para quem não está associado se cadastrar de alguma maneira", explicou.

Restrições

Os decretos que mantém as medidas restritivas em Salvador foram renovados e a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 83%. "Chegamos até esse momento sem ocorrer o colapso [do sistema de saúde]. espero passar por essa guerra sem isso acontecer. E diante de acúmulo de eventos neste mês, que começaram na semana passada, ainda tem São João, 2 de Julho, precisamos manter as coisas como estão", explicou Reis.

O prefeito disse ainda que espera que as previsões do aumento de casos para as próximas semanas não se confirme. "Espero que não se confirmem as previsões, porque a vacina pode impedir isso. Ninguém tem certeza, ninguém pode confirmar isso e vamos chegar no final do mês com mais de 50% do público-alvo vacinado na nossa cidade", finalizou.