Prefeitura se reúne para debater aumento da tarifa de ônibus

O aumento da tarifa de ônibus em Salvador será definido em breve, Na tarde desta terça-feira (3), a prefeitura se reuniu com representantes da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal), Casa Civil e a Procuradoria-Geral do Município para discutir o valor da tarifa. O encontro acontece na sede da Semob, no Bairro de Amaralina.

Durante a manhã, o prefeito ACM Neto afirmou que o novo valor provavelmente será definido nesta terça. “Isso está sendo conduzido pela secretaria de Mobilidade. No entanto, só posso afirmar alguma coisa depois que tiver o fechamento formal dessa decisão por parte da prefeitura”, disse o gestor durante um evento realizado nesta terça, para o início das obras de construção da nova ligação viária entre a BR-324 e o bairro da Mata Escura.

Ainda de acordo com o Neto, a população será avisada sobre o novo valor com a antecedência prevista. "Vamos dar pelo menos 48 horas para que a população tome conhecimento, antes de colocar o valor em vigor", disse. A assessoria de comunicação da prefeitura confirmou que não haverá nenhum anúncio oficial nesta terça.

Atualmente, a passagem dos ônibus coletivos de Salvador custa R$ 4. O último aumento foi em março de 2019, quando a tarifa que custava R$ 3,70 teve o reajuste de 30 centavos.

Procurado para saber se está acompanhando o caso, o Ministério Público do Estado da Bahia não respondeu à reportagem.

Novo valor

Em 15 de fevereiro, o prefeito ACM Neto afirmou, em entrevista coletiva, no circuito Orlando Tapajós, na Barra, que a tarifa de ônibus poderia ser reajustada no fim do Carnaval. Mas, segundo Neto, a passagem não custará mais do que R$ 4,20.

“Os empresários pressionando para uma tarifa superior a 4,20. Não darei mais que 4,20, já bati o martelo. Não há hipótese. Há toda uma pressão”, declarou o prefeito, durante o desfile do Fuzuê, na Barra.

No final do ano passado, Neto afirmou que a Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos (Arsal) estava fechando os últimos detalhes do estudo para a nova tarifa e que havia uma tendência de alta, mas menor do que a registrada de 2018 para 2019.