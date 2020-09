Prefeitura vai construir ponte na região do Iguatemi para melhorar trânsito

A região do Iguatemi terá novidade no trânsito. Nesta terça-feira (1), o prefeito ACM Neto deu ordem de serviço para iniciar as obras de construção da ponte sobre o Rio Camarajipe, na Ligação Iguatemi-Paralela. O município acredita que ela vai permitir maior fluidez no tráfego em um dos pontos mais movimentados da cidade.

"Nós vamos ter um volume de veículos, ônibus, automóveis, motos, muito maior, com muito mais fluidez porque vai aumentar a capacidade de tráfego de veículos e essa ponte já existe hoje. Nós vamos construir outra ponte, exatamente ao lado dessa que já existe, mas passando pelo Rio Camarajipe", explicou o prefeito.

ACM Neto disse ainda que a ponte foi pensada a partir do projeto do BRT. "Quando foi fazer o projeto do BRT, nós percebemos que não adiantaria dar fluidez no trânsito da Garibaldi ou da Vasco da Gama se nós não fizéssemos um conjunto de intervenções aqui na Tancredo Neves porque muitos prédios comerciais estão aqui, há um volume muito grande de ocupação empresarial, assim como também de shoppings", explicou.

As obras de mobilidade foram destacadas por Luciano Sandes, secretário de Infraestrutura. "Uma série de atividades da área de mobilidade do município que você está dando mais fluidez ao trânsito, porque essa é uma região bastante complicada em relação ao trânsito", disse. "É mais uma ponte, só que ela é uma ponte auxiliar para dar um fluxo direto", disse,

Ele detalhou as melhorias. "Você vai ter uma direta e exclusivamente vai jogar todo trânsito lá na Marcos Freire, na saída pra Paralela. Quem sair daqui não vai mais precisar fazer retorno na Tend Tudo pra voltar. Sai do Salvador Shopping, que vai ser mão e contramão, já encontra nosso novo viaduto e sai direto na Paralela. Você tem uma fluidez de trânsito muito mais rápida".

O investimento será de R$ 14,2 milhões e ela ficará pronta em até 9 meses. A ponte terá 85 metros de extensão, passeio, iluminação, drenagem e pavimentação. A solenidade aconteceu na região da Avenida Tancredo Neves, em frente ao local onde será construído o novo equipamento.