Prefeitura vai pavimentar área de 2,9 mil m² na Feira de São Joaquim

Dentro de um prazo de dois meses, a Feira de São Joaquim ganhará uma cara nova. Isso porque ela vai receber da prefeitura municipal de Salvador serviços de pavimentação e drenagem a partir desta quarta-feira (5), quando se inicia as obras para recalcamento e implantação de meio-fio e passeios novos. Serão cerca de 2,9 mil m² de área reformada.

A requalificação era uma demanda antiga dos comerciantes da Feira de São Joaquim, que alegam demora na conclusão das intervenções iniciadas pelo Governo do Estado. O prazo para conclusão da obra da prefeitura é de apenas dois meses e vai contar com um investimento de R$ 435,1 mil.

A solenidade de assinatura da ordem de serviço foi comandada pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, que autorizou o início das obras. Bruno completa nesta quarta-feira (05) um ano à frente da pasta. Para ele, a atitude da prefeitura de atender o pedido dos comerciantes, não irá atrapalhar a execução das obras do governo do estado no local.

"Todos sabem que o governo do estado está executando um projeto aqui na Feira de São Joaquim, que se arrasta por um longo tempo. Foi iniciada e executada a primeira etapa e desde então o projeto não avançou e os feirantes vêm sofrendo muito, pois tinham uma expectativa e a necessidade que as intervenções fossem finalizadas. Eu estive aqui em pouco mais de um mês e conversei com todos os feirantes e realmente a situação é muito ruim, muito precária. E, sem comprometer as intervenções que o estado vai realizar no seu projeto, decidimos fazer uma série de intervenções também", afirmou Bruno, que detalhou os serviços já feitos e os que serão realizados pela prefeitura no local.

"Foi feito toda uma operação de limpeza, desobstrução de sarjetas, recomposição de meio-fio e melhoramos a iluminação, com implantação de LED. Os recursos que estabelecemos são na ordem de R$ 435 mil para fazer a pavimentação na parte do fundo da feira, recapeamento de outras vias que estavam com asfalto velho, drenagem, porque quando chove há alagamentos, e com isso poder melhorar as condições de trabalho dos feirantes", pontuou o vice-prefeito.

Bruno fez questão de frisar que o objetivo da prefeitura não é procurar culpados ou transferir responsabilidades sobre as obras na feira e garantiu que a ideia é fazer com que o local passe a ser visitado por mais baianos e turistas.

"Não queremos aqui não procurar culpados ou justificativas, muito menos transferir responsabilidades. Esperamos que o estado avance com o projeto deles e, caso não tenha condições, a prefeitura se coloca à disposição de assumir esse desafio e requalificar essa feira. É um dos locais da cidade que temos produtos de qualidade e preço baixo, muito frequentado pelos cidadãos sotorepolitanos, mas que também, pode, a partir da intervenção em toda área da nossa estratégia, aumentar e estimular o desenvolvimento do turismo e fazer com que aqui se transforme num ponto de visitação onde nos possamos comercializar produtos típicos e que fazem parte da história e cultura da cidade e com isso atrair milhares de turistas", finalizou.

Comerciante há cerca de 10 anos, Carlos Alberto Santos, de 42 anos, ficou animado com a possibilidade de dar um fim nos alagamentos dentro da feira no período de chuvas. "A prefeitura ouviu nossos pedidos e vai acabar com os alagamentos que ficam aqui durante as chuvas. São piscinas de lama e esgoto a céu aberto que se formam por aqui. Isso prejudica as vendas, amos torcer para que as coisas melhorem", afirmou.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier