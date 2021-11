Prefeitura vai realizar 170 obras nos 170 bairros de Salvador

Drenagem, recapeamento asfáltico e construção e reforma de praças foram as obras mais solicitadas pelos moradores de Salvador em uma pesquisa realizada pela Prefeitura. O resultado do programa Ouvindo Nosso Bairro foi divulgado nesta quarta-feira (17), em um evento em Periperi, no Subúrbio Ferroviário. Cada uma das 170 localidades da cidade, incluindo as ilhas, terá uma obra de infraestrutura. O investimento será de R$ 41 milhões.

O prefeito Bruno Reis assinou a ordem de serviço para a realização das intervenções e afirmou que cada bairro elegeu cinco obras prioritárias. A primeira da lista será executada de imediato e as demais serão realizadas nos próximos anos.

"Esse é o maior programa de escuta popular do Brasil. As pessoas votam escolhendo suas prioridades e a prefeitura executa. Estamos dando ordem de serviço para que seja feita uma obra por bairro, a mais votada de cada região. A prefeitura vai investir R$ 41 milhões para executar todas as primeiras colocadas. Ano que vem executamos a segunda colocada, em 2023, a terceira colocada, e em 2024, a quarta colocada”, afirmou.

A votação do Ouvindo Nosso Bairro aconteceu nos meses de julho e agosto. Os moradores podiam escolher entre 19 opções quais obras a prefeitura deveria priorizar em cada região da cidade. A Rua Recanto da Urbis, em Periperi, recebeu 4,6 mil votos, sendo a mais votada de toda a cidade, por isso, o local foi escolhido para a assinatura da ordem de serviço. Haverá uma obra de drenagem com previsão de conclusão em seis meses.

O presidente da associação de moradores, George Barreto, contou que a comunidade sofre com constantes alagamentos e que, por isso, essa foi a principal reivindicação. Eles fizeram um mutirão para conseguir os votos. Um morador emprestou o carro de som, outro fez a gravação que orientava o passo a passo da votação e outros montaram grupos para ajudar quem tivesse dificuldade na hora de votar.

“Toda vez que chove a água invade nossas casas. Eu já perdi móveis e tive muitos prejuízos. Fizemos uma mobilização e deu certo o que mostra que com logística e boa vontade a gente consegue. Além da obra de drenagem, nós pedimos pavimentação asfáltica, limpeza do Canal Paraguari e pavimentação de novas ruas”, afirmou.

Esta foi a terceira edição do Ouvindo Nosso Bairro, a primeira de forma virtual, e teve 53 mil votos. A maioria dos pedidos foram para obras de drenagem (4.616), recapeamento asfáltico (3.911) e construção e reforma de praças (2.122). Os bairros que lideraram o número de participações foram Periperi (4.643), Mussurunga (3.951) e Vila Laura (2.314).