Prefeitura vai reativar pontos de drive-thru para vacinação contra covid-19

Os pontos de vacinação contra a covid-19 na modalidade drive-thru serão reativados em Salvador. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (17) pelo prefeito Bruno Reis, durante coletiva de imprensa no bairro do Comércio. Segundo o gestor, a medida é para facilitar e incentivar que o público que ainda não completou o esquema vacinal.

"Não justificava manter antes porque não tínhamos pessoas indo se vacinar. É normal ter uma procura maior pela vacina quando aumenta o número de casos, por isso vamos reabrir os drives. As medidas que nesse momento se fazem necessárias a prefeitura está adotando", disse.

Bruno Reis pontuou também que, com o aumento de casos da doença, a prioridade será acelerar a vacinação e recomendar o uso das medidas sanitárias, principalmente, para pessoas idosas, pacientes com comorbidades ou imunossuprimidos, gestantes e pacientes com sintomas gripais.

"O momento é de cautela. Muitas pessoas estavam achando que estávamos definitivamente livres da covid e não concluíram o ciclo vacinal. Estamos acompanhando a evolução. Temos contratos firmados para retomar a abertura, se necessário, de gripários e tendas, então não é preciso realizar licitações, que acabam demandando um tempo maior", explicou o prefeito.

Ainda de acordo com o prefeito, apesar do aumento de casos, não há planos para a retomada de medidas restritivas. "Nossa equipe da saúde está acompanhando o que acontece no Brasil e no mundo. Se for necessário adotar medidas, adotarei, mas nesse momento acho que temos que fazer um grande empenho para a vacinação."

Ocupação de leitos

A taxa de ocupação de leitos de UTI do Hospital Espanhol teve aumento, chegando a 75% dos 40 disponíveis, informou a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nesta quinta-feira (17). A secretaria vai avaliar e pode ampliar a quantidade de leitos para 80.

O hospital, que é referência para tratamento da covid-19 na Bahia, tem 30 dos 40 leitos de UTI ocupados. Já dos 40 leitos de enfermaria, 23 estão ocupados, o que dá uma taxa de 58%.

De acordo com a unidade, 60% dos pacientes internados são pessoas com mais de 60 anos.

A recomendação da Sesab nesse momento é para que as pessoas completem o esquema vacinal, façam teste caso apresentem sintomas, se isolem em caso de confirmação da doença e usem máscaras em unidades de saúde.