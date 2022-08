Prefeituras baianas abrem 542 vagas com salários de até R$ 6 mil; veja vagas

Há cerca de dois anos, Marcus Vinicius Cerqueira, 37 anos, vem se dedicando a estudar para concurso. A meta é começar uma nova vida com tranquilidade financeira, experiências e oportunidades diferentes no interior do estado. “Para mim, particularmente, a questão não é nem morar no interior e sim aproveitar as oportunidades que estão surgido para adquirir uma certa estabilidade”, afirma.

Marcus Vinicius se prepara há dois anos para prestar concurso no interior, ter estabilidade financeira e na atuação profissional, além de mais qualidade de vida (Foto: Acervo pessoal)

Se você, assim como Marcus Vinicius, deseja uma oportunidade para atuar no interior, já pode começar a estudar. As prefeituras de Barreiras( oeste baiano, a 863 km de Salvador) , Guanambi (796 km da capital) e Jandaíra (região norte, a 192 km) estão com inscrições abertas para concursos público para diversos níveis de escolaridades e com remuneração que pode alcançar até R$ 6.070,81.

O professor do curso preparatório Marcus Vinicius Mendes, mais conhecido como Professor Marcão, destaca que, em comum, as três bancas possuem a característica de fazer uso das provas objetivas de múltiplas escolhas.

“Cada uma das bancas, no entanto, adota uma linguagem própria para abordar os conteúdos previsto no edital e, por se tratar de concursos com uma quantidade de candidatos menores, fica mais fácil para manter a organização na aplicação das provas e assim proporcionar o bom andamento dos certames”, pondera.

Oeste e sudoeste

A prefeitura de Barreiras, por exemplo, pretende preencher 375 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com as devidas reservas para cotistas, mais cadastro para convocação futura. Os salários variam de R$ 1.424,44 a R$ 6.070,81 e as jornadas são de 20 a 40 horas semanais. O certame será composto por prova objetiva, teste físico, formação continuada e prova de títulos, de acordo com o cargo. A prova escrita objetiva, prevista para ser aplicada no dia 25 de setembro. O concurso público estará sob a responsabilidade do Instituto Quadrix. O prazo para as inscrições vai até às 23h dessa segunda, dia. Em caso de dúvidas, envie um e-mail para contato@quadrix.org.br ou ligue para o telefone 0800 878 0700.

Em Guanambi, a seleção é para ocupar 38 vagas imediatas para agentes, além de formar cadastro reserva de candidatos aprovados. A remuneração é de R$ 2,4 mil e os selecionados atuarão sob regime estatutário. As provas serão objetivas e estão previstas para outubro. No município, a banca ficará à cargo do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam)e receberá inscrições pelo site até 5 de setembro de 2022, com taxa de participação fixada em R$ 75,00. Especificamente para os agentes é pré-requisito que o candidato resida em uma das 33 localidades listadas no quadro do edital. Entre as 86 vagas disponíveis, 17 são destinadas a candidatos negros e duas a pessoas com deficiência (PcD).

A primeira fase constará da aplicação da prova objetiva, prevista para o dia 9 de outubro de 2022, com duração máxima de três horas, quando serão cobradas 40 questões múltipla escolha, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, além de tópicos sobre conhecimentos específicos. O certame é válido por dois anos, contados da homologação e prorrogáveis por igual período, a critério da administração municipal. Outras informações sobre o processo seletivo Prefeitura de Guanambi pelo telefone: (21) 2142-9797.

Norte

Em Jandaíra, a oferta é de 81 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Sob a responsabilidade da Planejar – Consultoria e Planejamento, a prova escrita objetiva será a primeira etapa para todos os cargos e está prevista para ser aplicada no dia 18 de setembro de 2022, com avaliação baseada numa escala de zero a 90 pontos para as ocupações de nível superior e professores e na escala de zero a 100 pontos.

Para os interessados, é importante salientar que as inscrições ocorrem durante esse mês e tem valores de R$ 55,00 a R$ 110,00. Para quem tem o nível fundamental, as remunerações vão de R$ 1.212,00 a R$ 1.899,31. Para os níveis técnicos, os vencimentos são de R$ 1.212,00 a R$ 1.899,31. Já os cargos superiores terão salários entre R$ 1.500,00 e R$ 4.500,00.

Para participar da prova de títulos (cargos de nível superior, incluindo Professores) é necessário atingir pelo menos uma média mínima de 50% de acertos na prova objetiva, lembrando que esta será uma etapa facultativa, apenas de caráter classificatório. A entrega dos documentos deve ser feita no dia da prova escrita.

Conselhos

Marcão reforça que, para alcançar resultados positivos nas provas, é necessário trabalhar os conteúdos previsto nos editais e ter contato com provas anteriores das bancas. “Assim é possível entender a forma de abordagem dos conteúdos e, possibilitando, muitas vezes, detectar as possíveis pegadinhas rotineiras nas provas. Assim o candidato ficará mais seguro e tranquilo para as provas”, orienta.

Professor Marcão salienta a importância de estudar o edital e trabalhar o emocional para que o desequilíbrio não comprometa a performance durante as provas (Foto: Acervo pessoal)

Por fim, o professor lembra que a ansiedade e a vontade de passar no concurso público promovem um desequilíbrio emocional na execução das provas, mas que se o candidato trabalhar a preparação e o controle terá uma vantagem enorme sobre os concorrentes. “Você não precisa provar nada para ninguém, concentre-se em você e no que é solicitado que os resultados positivos virão”, finaliza.



Cargos do concurso Prefeitura de Jandaíra



Nível fundamental

Merendeira;

Porteiro; e

Motorista CNH “C” ou “D”.

Nível superior

Assistente Social;

Bibliotecário;

Coordenador Pedagógico;

Enfermeiro;

Farmacêutico;

Fisioterapeuta;

Nutricionista;

Odontólogo;

Procurador Municipal;

Psicólogo;

Pedagogo;

Professor (Educação Física, Geografia, Inglês, Letras, Matemática e Pedagogia).

Nível técnico

Técnico Agrícola;

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Contabilidade; e

Técnico em Vigilância Sanitária.

Administrativo

Agente Administrativo;

Auxiliar de Educação;

Auxiliar de Saúde Bucal;

Fiscal de Serviços Públicos;

Fiscal de Tributos e Arrecadação;

Intérprete de Libras;

Operador de Máquinas; e

Secretário Escolar.