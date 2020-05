Prefeituras de Juazeiro e Madre de Deus anunciam toque de recolher

Mais duas cidades baianas adotarão o toque de recolher como medida para tentar conter o avanço do novo coronavírus: Juazeiro e Madre de Deus. As prefeituras dos municípios fizeram os anúncios nesta segunda-feira (18).

Em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador, a medida entra em vigor já nesta terça e terá duração até o dia 18 de junho. De acordo com a gestão municipal, o objetivo é esvaziar as ruas e diminuir o índice de contágio.

Com o decreto, pessoas, veículos e embarcações estão proibidos de circular entre 20h e 5h. Também fica suspenso o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, inclusive supermercados e bancos, sendo permitida a abertura apenas para as farmácias.

Nesse intervalo de tempo, só poderão transitar pessoas que precisem ir às farmácias ou que estejam em casos de emergências, como ida para hospitais. Trabalhadores que precisem se deslocar também estão liberados.

Haverá circulação normal de viaturas policias, carros de som divulgando informes de utilidade pública, carros oficiais de secretárias, ambulâncias e veículos prestando socorro a doentes durante o toque de recolher.

Já o serviço de delivery só poderá funcionar até as 22h, com obrigação do uso de álcool líquido ou em gel para higienização no ato de entrega - a Sucom fiscalizará a conduta.

Madre de Deus tem, atualmente, seis casos de coronavírus.

Juazeiro

Em Juazeiro, no norte do estado, a medida também passa a valer a partir desta terça. Das 22h às 5h, a população deverá ficar em casa, com as mesmas ressalvas de Madre de Deus. Ou seja, as farmácias serão os únicos estabelecimentos abertos e pessoas em situação de emergência serão liberadas para transitar.

No caso da cidade do norte, a prefeitura informou ainda que vai contar com o apoio das forças de segurança para garantir o cumprimento do novo decreto.

Além disso, foram adotadas barreiras sanitárias fixas e móveis em áreas de maior aglomeração, que passam a ser utilizadas a partir de quarta (20). A equipe da vigilância sanitária vai medir a temperatura das pessoas e encaminhar os casos suspeitos para unidades de saúde.

Até domingo (17), Juazeiro tinha 26 casos confirmados de pacientes com covid-19, com duas mortes.

Cidades na Bahia que já decretaram toque de recolher: